Izstopil iz republikanske predsedniške kampanje

Senator Tim Scott v anketah med republikanskimi kandidati ni dobival več kot tri odstotke podpore, oktobra pa je ostal brez pomembnega donatorja

Pred Scottom so se predsedniškim ambicijam med republikanskimi kandidati že odpovedali nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence in še dva manj znana kandidata

Republikanski senator iz Južne Karoline Tim Scott je v nedeljo na televiziji Fox News sporočil, da končuje svojo predsedniško kampanjo, ki jo je sprožil maja letos. Scott v anketah med republikanskimi kandidati ni dobival več kot tri odstotke podpore, oktobra pa je ostal brez pomembnega donatorja.

Odbor za politično akcijo, ki je podpiral tega edinega temnopoltega predsedniškega kandidata med republikanci, je oktobra prenehal oglaševati zanj, po tretjem soočenju republikanskih kandidatov v Miamiju prejšnji teden pa je napovedal, da ga več ne bodo podpirali niti finančno, poroča ameriška televizija CNN.

Po Scottovem slovesu v igri ostajajo guverner Floride Ron DeSantis, nekdanja guvernerka Južne Karoline in veleposlanica pri ZN Nikki Haley, nekdanji guverner New Jerseyja Chris Christie, poslovnež Vivek Ramaswamy, nekdanji guverner Arkansasa Asa Hutchinson, guverner Severne Dakote Doug Burgum ter bivši predsednik ZDA Donald Trump.

Trump v anketah med republikanskimi volivci premočno vodi in se niti ne udeležuje televizijskih soočenj republikanskih kandidatov. V anketah ima od 40 do 60 odstotkov podpore, najbližje, a še vedno daleč zadaj, mu je DeSantis, ki dobiva okoli 20 odstotkov podpore, Haleyja in Ramaswamyja pa odvisno od ankete podpira med pet do deset odstotkov vprašanih.

Predsedniške volitve v ZDA bodo novembra prihodnje leto.

