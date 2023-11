90 primerov spolnega nasilja v umetniški in kulturni sferi

V sosednji Avstriji so spolno nasilje najpogosteje zabeležili v gledališkem sektorju (24 odstotkov), sledita glasbeni sektor (19 odstotkov) in filmski sektor (12 odstotkov)

Doslej se je 90 oseb obrnilo na kontaktno točko VERA, ki so jo lani vzpostavili v Avstriji kot pomoč žrtvam nadlegovanja in nasilja v umetniški in kulturni sferi. Tri četrtine prijavljenih primerov se je zgodilo v poklicnem kontekstu, pri čemer je 75 odstotkov prizadetih žensk, je nedavno sporočila VERA.

Najpogosteje so nepravilnosti zabeležili v gledališkem sektorju (24 odstotkov), sledita glasbeni sektor (19 odstotkov) in filmski sektor (12 odstotkov). V številnih primerih je šlo za kombinacijo različnih vrst nasilja. Strukturno nasilje je bilo prisotno v 39 odstotkih primerov. Pogosto sta bila prisotna tudi spolno nasilje (36 odstotkov) in psihično nasilje (32 odstotkov).

"Pregled prvega leta točke VERA potrjuje potrebo po posebni kontaktni točki za področje umetnosti in kulture," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejala izvršna direktorica Clara Gallistl.

Točko VERA so v Avstriji ustanovili na podlagi sklepa avstrijskega parlamenta iz leta 2021. Pod okriljem točke VERA deluje ne le kontaktna točka proti zlorabi moči, nadlegovanju in nasilju v umetnosti in kulturi, temveč tudi združenje 100% Sport, ki se zavzema za varen šport in spolno ozaveščenost. Višina subvencije za prvo leto delovanja je znašala skupno 350.000 evrov.