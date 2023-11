»Napade smo izvedli, da bi jasno pokazali, da bodo ZDA branile sebe in svoje interese«

Ameriške sile so v Siriji uničile dva objekta, ki naj bi jih uporabljali iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) in z Iranom povezane skupine

Ameriške sile so v nedeljo v Siriji uničile dva objekta, ki naj bi jih uporabljali iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) in z Iranom povezane skupine, je sporočil ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu pa je bilo v napadu ubitih najmanj osem proiranskih borcev.

Kot je pojasnil Austin, so ameriške sile napadle objekt za usposabljanje in varno hišo na vzhodu Sirije. "Predsednik nima višje prioritete od varnosti ameriškega osebja, zato smo napade izvedli, da bi jasno pokazali, da bodo ZDA branile sebe, svoje osebje in svoje interese," je še dodal.

ZDA o žrtvah napada niso poročale, Sirski observatorij za človekove pravice pa trdi, da je bilo ubitih najmanj osem proiranskih borcev, vključno z najmanj enim sirskim in enim iraškim državljanom.

"Predsednik nima višje prioritete od varnosti ameriškega osebja, zato smo napade izvedli, da bi jasno pokazali, da bodo ZDA branile sebe, svoje osebje in svoje interese."



Lloyd Austin,

ameriški obrambni minister

Ob tem je pojasnil, da so ZDA uničile skladišče orožja v kraju Abu Kamal, v bližini mesta Majadin pa so bili napadi usmerjeni na izstrelitveno ploščad za rakete. Proiranski borci naj bi medtem danes zjutraj izstrelili približno 15 raket na bazo, ki naj bi pripadala koaliciji sil pod vodstvom ZDA v Siriji, še dodaja observatorij.

Nedeljski napad ameriških sil na cilje v Siriji, ki naj bi bile povezane z Iranom, je sicer že tretji v nekaj več kot dveh tednih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zadnji napad so ZDA izvedle v sredo, ko so na vzhodu Sirije uničile skladišče orožja, povezano z Iranom. Konec oktobra pa so zadele še dva objekta v tej državi, ki naj bi ju po njihovem mnenju uporabljal Iran in z njim povezane organizacije.

Washington želi s tem Teheran odvrniti od vpletanja v vojno med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Napadi pa so tudi odziv na delovanje različnih oboroženih milic, povezanih z Iranom, ki so od začetka te vojne 7. oktobra že večkrat napadle ameriške cilje v Iraku in Siriji, pri čemer je bilo ranjenih več deset ameriških vojakov.

A2hAvhbTpA8

ETqnXv6ndSg