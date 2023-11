»To ni le naša vojna, je tudi vaša«

Izraelski premier Netanjahu je ocenil, da je premik v pogajanjih povzročila šele kopenska ofenziva izraelske vojske na območju Gaze, ki ga nadzoruje Hamas

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v nedeljo izrazil previdno upanje, da bo dosežen dogovor o izpustitvi več talcev, ki jih palestinska islamistična skupina Hamas od zadržuje že več kot mesec dni. V pogovoru za ameriško televizijo NBC ni želel pojasniti podrobnosti, da ne bi "ogrozil možnosti za dogovor".

"Če bo dogovor dosežen, bo le posledica vojaškega pritiska," je še dejal Netanjahu po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Ob tem je ocenil, da je premik v pogajanjih povzročila šele kopenska ofenziva izraelske vojske na območju Gaze, ki ga nadzoruje Hamas. "Če bo dogovor možen, se bomo o njem pogovarjali. Če bo dosežen, ga bomo objavili," je še pojasnil.

NBC in drugi ameriški mediji so, sklicujoč se na vladne vire, poročali o pogovorih o tem, da bi Hamas izpustil okoli 80 žensk in otrok v zameno za palestinske ženske in najstnike, pridržane v Izraelu. Teh navedb ni uradno potrdil nihče. Tudi Netanjahu podrobnosti morebitnega dogovora ni pojasnil.

Svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna za nacionalno varnost Jake Sullivan je za ameriško televizijo ABC potrdil, da pogajanja potekajo. Pojasnil je še, da v njih sodeluje Katar, ameriška administracija pa je vanje aktivno vključena.

"Prizadevamo si za sklenitev dogovora, ki bi vključeval izpustitev talcev," je dejal Sullivan. Je pa poudaril, da ne more izdati veliko podrobnosti, ker gre za občutljiva pogajanja.

Po navedbah Izraela Hamas še vedno zadržuje 239 talcev.

Možnost dogovora o izpustitvi talcev je Netanjahu omenil v času, ko se v Gazi nadaljujejo hudi spopadi med Hamasom in izraelsko vojsko, največja bolnišnica na območju Gaze pa zaradi pomanjkanja goriva za električne generatorje ne deluje več.

V pogovoru za ameriško televizijsko mrežo CNN pa je Netanjahu v nedeljo pozval Američane, naj na vojno med Izraelom in Hamasom gledajo kot na svojo. "To ni le naša vojna, je tudi vaša," je poudaril po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. "To je boj civilizacije proti barbarstvu," je dodal.

