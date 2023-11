Greta Thunberg izrazila solidarnost s Palestinci v Gazi

Podnebna aktivistka je z vzkliki namigovala na palestinska ozemlja, ki jih je zasedel Izrael

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg se je v Nemčiji znašla pod plazom kritik, potem ko je v nedeljo na podnebnem protestu v Amsterdamu izrazila solidarnost s Palestinci v Gazi. Nemška skupina podnebnega gibanja Petki za prihodnost, ki ga je začela Thunberg, se je ogradila od njenih pogledov na vojno med skrajnim gibanjem Hamas in Izraelom.

Thunberg se je v nedeljo na podnebnem shodu v nizozemski prestolnici, ki se ga je udeležilo več deset tisoč ljudi, postavila na stran Palestincev. S tradicionalno črno-belo palestinsko ruto okoli vratu je dejala, da je podnebno gibanje dolžno "poslušati glasove tistih, ki so zatirani in se borijo za mir in pravičnost".

Pri tem je večkrat vzkliknila: "Ni podnebne pravičnosti na zasedeni zemlji". S tem je očitno namigovala na palestinska ozemlja, ki jih je zasedel Izrael, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med njenim nastopom na odru jo je prekinil moški, ki ji je hotel iz rok iztrgati mikrofon, češ da je prišel zaradi podnebnega protesta in ne zaradi njenih političnih stališč. Potem ko so moškega varnostniki odpeljali z odra, je Thunberg skupaj z množico začela vzklikati "ni podnebne pravičnosti na zasedeni zemlji".

V Nemčiji, kjer velja varnost Izraela za t.i. raison d'etre (razlog obstoja) zaradi zgodovinske odgovornosti države, ki izhaja iz holokavsta, je njen nastop sprožil precejšnje razburjenje, pri čemer so jo nekateri obtožili, da v konfliktu med Izraelom in Hamasom zavzema slednjemu naklonjena stališča.

Sopredsedsedujoča nemške stranke Zelenih Ricarda Lang je obžalovala, da Thunberg zlorablja zaščito podnebja za enostransko stališče do izraelsko-palestinskega konflikta, v katerem ne imenuje storilcev niti ne obsoja grozodejstev Hamasa.

Lang je prepričana, da se je Thunberg s temi izjavami "diskreditirala kot obraz podnebnega gibanja".

Od izjav švedske aktivistke so se ogradili tudi v nemškem gibanju Petki za prihodnost. Kot so navedli v izjavi, v Nemčiji delujejo kot neodvisna organizacija, ki je "Greto kot osebo že zdavnaj prerasla", poroča dpa.

Greta Thunberg je bila že deležna kritik po podobnem nastopu prejšnji mesec, ko je kritizirala izraelsko obleganje Gaze, pri čemer pa ni omenila tudi izraelskih žrtev Hamasovega napada na Izrael 7. oktobra, v katerem je umrlo 1200 ljudi.

