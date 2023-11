Izraelska operacija na Zahodnem bregu

Več mrtvih Palestincev

Izrael je zasedel Zahodni breg leta 1967 po arabsko-izraelski vojni, iz njegovega dela pa se je umaknil leta 2005. Na zasedenem območju, ki ga nadzirajo palestinske oblasti pod vodstvom Mahmuda Abasa, izvaja redne vojaške operacije.

V spopadih med operacijo izraelske vojske v mestu Tulkarem na severu Zahodnega brega je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v Ramali danes ubitih najmanj šest Palestincev. Stari so bili med 21 in 32 let. Izraelska vojska je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila operacijo na območju, žrtev pa ni komentirala.

Izraelska vojska danes nadaljuje zračne in kopenske napade na območju Gaze, kjer živi več milijonov Palestincev v nevzdržnih razmerah. Po podatkih vojske so letala v ponedeljek obstreljevala 200 ciljev palestinskega gibanja Hamas, ki nadzira Gazo, tudi skladišča orožja, izstrelišča raket in poveljniške centre, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med kopensko operacijo pa so po lastnih navedbah odkrili vojaški jašek Hamasa v mošeji, v katerem so našli orožje in eksploziv. Izraelske pomorske sile so medtem sporočile, da so ponoči zadele vojaški tabor Hamasa, kjer je izvajal usposabljanje in skladiščil orožje.

V današnjih operacijah na severu območja Gaze sta bila po podatkih izraelske vojske ubita dva vojaka, od začetka sedanje vojne 7. oktobra skupno 46. Izrael je skupno napadel že več tisoč ciljev v Gazi.

Vojska je na omrežju X še sporočila, da je danes znova odprla dva evakuacijska koridorja s severa na jug palestinske enklave, ki bosta odprta od 10. do 16. ure po lokalnem času. Da bi civilistom omogočila prehod, bo vojska v tem času na območju spoštovala "taktični premor".

Palestinski skrajneži so medtem danes z območja Gaze znova izstrelili rakete na jug Izraela. Oglasile so se sirene, a poročil o žrtvah ni. Po navedbah vojske se je sicer od začetka kopenske operacije znatno zmanjšalo število raket, izstreljenih z območja Gaze proti Izraelu.

Od začetka sedanje vojne s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas, ki nadzira območje Gaze, je po palestinskih podatkih izraelska vojska od 7. oktobra tu prijela več kot 2000 ljudi. Izraelska vojska trdi, da jih je prijela več kot 1400 in da jih je večina povezanih s Hamasom. V spopadih je bilo ubitih najmanj 180 Palestincev in trije Izraelci. Vse več pa je tudi poročil o nasilju judovskih naseljencev nad Palestinci.

Zaradi izraelskih napadov so skoraj vse bolnišnice v Gazi prenehale delovati. V bolnišnici Al Šifa je po podatkih zdravstvenega ministrstva najmanj 2300 ljudi, vključno z do 650 bolnikov, od 200 do 500 članov zdravstvenega osebja in okoli 1500 ljudi. Izraelska vojska je bolnišnico obkolila s tanki in ostrostrelci.

Po trditvah Izraela je bolnišnica nad predori, kjer naj bi bil poveljniški štab borcev palestinskega gibanja Hamas. Ponavlja obtožbe, da Hamas bolnike v bolnišnici uporablja za živi ščit, kar Hamas zanika

Minuli četrtek je bilo v najbolj smrtonosnem napadu na območju od leta 2005 v izraelski operaciji v Dženinu ubitih 14 ljudi.

Po podatkih oblasti je od začetka leta v izraelskih vojaških operacijah na Zahodnem bregu, spopadih ali lastnih napadih umrlo 383 Palestincev. Po navedbah aktivistov za človekove pravice je to največ smrtnih žrtev v več kot 15 letih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

