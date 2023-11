ZDA / Prvi etični kodeks za vrhovne sodnike

Sprejeli so ga po polemikah, povezanih z luksuznimi darili

Ameriško vrhovno sodišče je v ponedeljek soglasno potrdilo prvi formalni kodeks etičnega obnašanja za svojih devet članov. Sprejeli so ga po polemikah, povezanih z luksuznimi darili za dva izmed sodnikov. Med drugim je bil pozivov k odstopu zaradi sprejemanja daril donatorjev deležen konservativni sodnik Clarence Thomas.

Kodeks etičnega obnašanja sledi tistim, ki so že v veljavi za sodnike sodišč nižje stopnje in jih v veliki meri posnema. Kot so v izjavi sporočili vrhovni sodniki, so se zanj odločili, da bi razblinili napačno mišljenje, da zaradi odsotnosti kodeksa sodniki menijo, da jih ne omejujejo nikakršna etična pravila.

Kodeks med drugim omejuje darila, ki jih lahko vrhovni sodniki in njihovi družinski člani prejemajo. Dovoljuje pa "razumne" kompenzacije za potovanja, hrano in prenočišča, poroča ameriški spletni portal Politico.

Prvič doslej so formalno določena pravila, kdaj bi se moral določeni sodnik izločiti iz odločanja o primeru, kjer je pod vprašajem njegova nepristranskost, kodeks pa jasno pravi, da se morajo sodniki izogibati določenim političnim aktivnostim.

S potrditvijo kodeksa sta se na koncu strinjala tudi Thomas, ki je bil izpostavljen največ kritikam, in njegov konservativni kolega Samuel Alito, ki je doslej javno nasprotoval ideji o formalnem kodeksu.

Odsotnost kodeksa je postala problematična, potem ko so mediji letos začeli objavljati vrsto člankov o tem, kako je nepremičninski magnat Harlan Crowe večkrat gostil Thomasa, mu plačeval dopuste in dajal darila, Thomas pa tega ni prijavil v letnih finančnih poročilih.

Thomas je izpostavljen kritikam tudi zaradi političnega aktivizma soproge Ginni Thomas v podporo bivšemu predsedniku ZDA Donalda Trumpa.

Tudi Alito je moral na koncu priznati, da je leta 2008 potoval na zasebnem letalu milijarderja Paula Singerja, česar takrat ni prijavil. Crowe in Singer sta velikodušna donatorja republikanskim politikom in konservativnim aktivistom.

Senatni odbor za pravosodje je sicer že junija potrdil predlog zakona z zahtevo, da vrhovno sodišče za svoje člane uvede etični kodeks, vendar ni bilo veliko možnosti za potrditev, saj so republikanci tako v senatu kot predstavniškem domu temu nasprotovali.

