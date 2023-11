»Največja bolnišnica na območju Gaze se je spremenila v pokopališče«

Vse več trupel. Zaradi pomanjkanja elektrike umirajo tudi nedonošenčki.

Največja bolnišnica na območju Gaze Al Šifa se je skoraj spremenila v pokopališče, je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Na območju bolnišnice in v njej se namreč kopiči vse več trupel, medtem ko zaradi pomanjkanja elektrike umirajo tudi nedonošenčki. Število smrtnih žrtev izraelskih napadov v enklavi je medtem naraslo na 11.240.

Bolnišnica Al Šifra je že dneve na frontni črti silovitih spopadov med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Ker je zaradi izraelske blokade območja ostala skoraj brez goriva in zato nima elektrike, ne more več oskrbovati bolnikov, je že v ponedeljek sporočil WHO, ki je pred tem opozoril, da ne deluje več kot bolnišnica.

Zato so ogrožena življenja bolnikov, tudi nedonošenčkov, ki so jih morali vzeti iz inkubatorjev, ki ne delujejo. Direktor bolnišnice Mohamed Abu Selmia je danes za BBC povedal, da je v bolnišnici v minulih dneh umrlo 32 ljudi, med njimi trije nedonošenčki in sedem ljudi zaradi pomanjkanja kisika. Opozoril je, da bi v prihodnjih dneh lahko umrlo tudi več pacientov, ki potrebujejo dializo, saj ne delujejo dializni aparati. V bolnišnici je 600 bolnikov, skupaj z razseljenimi osebami pa več kot 2300 ljudi.

Zdravniki opozarjajo, da se v bolnišnici kopičijo trupla, ki trohnijo, in da od Izraela še niso dobili dovoljenja, da bi jih odnesli iz bolnišnice in pokopali.

Izrael medtem vztraja, da Hamas mrežo predorov pod bolnišnico uporablja za svoje poveljstvo, kar zanikajo tako v bolnišnici kot tudi Hamas. To je v ponedeljek znova zatrdil svetovalec izraelskega premierja Mark Regev, ki je Hamas obtožil, da je bolnišnico spremenil v vojno območje. Za britanski BBC je dejal, da so pod bolnišnico namerno zgradili vojaško infrastrukturo in da "uporabljajo dojenčke kot ščit za svoj vojaški stroj".

Tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari pa je Hamas obtožil, da uporablja pediatrično bolnišnico Rantisi v mestu Gaza za skladišče orožja. V dokaz je novinarjem v ponedeljek zvečer pokazal fotografijo kleti, ki naj bi jo uporabljali za orožarno. Pokazal je tudi fotografijo prostora s kosom vrvi ob stolu, kar naj bi bil dokaz, da so tu zadrževali talce, poroča BBC.

Vlada v Gazi, ki jo vodi Hamas, je v ponedeljek sporočila, da je bilo od 7. oktobra v izraelskem obstreljevanju palestinske enklave ubitih 11.240 Palestincev, med njimi 4630 otrok in 3130 žensk. Ranjenih je 29.000 ljudi. Vojno Pred tem je Hamas 7. oktobra v napadu na Izrael ubil 1200 ljudi in jih za talce zajel okoli 240.

Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je v ponedeljek opozorila, da bodo morali svoje humanitarne operacije na območju Gaze končati v 48 urah, če na območje ne bo prispela pomoč v gorivu.

G5oU8TgUwrY

cNwIP8iejEs