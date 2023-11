Odškodnine za sodno preganjane istospolno usmerjene

Avstrija namerava izplačati odškodnino približno 11.000 istospolno usmerjenim, ki so bili vse do leta 2002 sodno preganjani na podlagi diskriminatornih zakonov. Za izplačilo odškodnine bo država namenila okoli 33 milijonov evrov.

Avstrija namerava izplačati odškodnino približno 11.000 istospolno usmerjenim, ki so bili vse do leta 2002 sodno preganjani na podlagi diskriminatornih zakonov, je v ponedeljek sporočila avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić. Za izplačilo odškodnine bo država namenila okoli 33 milijonov evrov.

"Ta odškodnina ne more nikoli nadomestiti trpljenja in krivice, ki se je zgodila, vendar je izjemnega pomena, da končno prevzamemo odgovornost za ta del svoje zgodovine," je dejala ministrica.

Ob tem je pojasnila, da bodo vsi, ki so bili tarča preiskav v skladu z zdaj že razveljavljeno zakonodajo, prejeli 500 evrov odškodnine. Tisti, ki so bili obsojeni, bodo dobili 3000 evrov, za vsako leto, ki so preživeli v zaporu, pa še dodatnih 1500 evrov. Prav tako 1500 evrov bodo prejeli tisti, ki so bili zaradi prejšnje zakonodaje ekonomsko, poklicno ali zdravstveno oškodovani.

"Ta odškodnina ne more nikoli nadomestiti trpljenja in krivice, ki se je zgodila, vendar je izjemnega pomena, da končno prevzamemo odgovornost za ta del svoje zgodovine."



Alma Zadić,

avstrijska pravosodna ministrica

Vse obsodbe po diskriminatorni zakonodaji bodo razveljavljene. Zakon, ki omogoča izplačilo odškodnin, naj bi parlament sprejel še letos. Ministrstvo za pravosodje sicer ne bo aktivno pristopilo k prizadetim osebam. Namesto tega se morajo oškodovanci obrniti na ministrstvo ali sodišča, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrija je homoseksualnost dekriminalizirala leta 1971, vendar so nekatere diskriminatorne določbe ostale v veljavi do leta 2002. Prepoved moške homoseksualne prostitucije je ostala v veljavi do leta 1989, čeprav je bila heteroseksualna prostitucija takrat že zakonita. Starostna meja za privolitev v spolne odnose med homoseksualci je do leta 2002 znašala 18, za heteroseksualce pa 14 let.

dbKK9IXzWLA