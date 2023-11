Izraelske sile vstopile na območje bolnišnice Al Šifa

Izraelska vojska je sporočila, da izvaja "natančno in tarčno operacijo proti Hamasu" v določenem predelu bolnišničnega kompleksa

Izraelske sile so davi vstopile na območje bolnišnice Al Šifa v Gazi, kjer naj bi izvajale operacijo proti poveljniškemu centru gibanja Hamas. S strani Palestincev se vrstijo pozivi k ustavitvi posredovanja, ZDA so Izrael opozorile na nujno zaščito bolnišnice in bolnikov v njej.

Izraelska vojska je zgodaj zjutraj sporočila, da izvaja "natančno in tarčno operacijo proti Hamasu v določenem predelu" bolnišničnega kompleksa, okrog katerega že več dni divjajo spopadi, njegova okolica pa je tarča letalskih napadov.

Po vstopu na območje bolnišnice naj bi jo po lastnih navedbah dočakale "eksplozije in teroristične enote", poroča britanski BBC, ki dodaja, da podatka ni bilo mogoče neodvisno preveriti, kot tudi ne drugih podatkov o dogajanju na območju bolnišnice.

Eden od zdravnikov je povedal, da so ponoči blizu bolnišnice potekali srditi spopadi in bombardiranje, danes pa streljanja ni slišati.

Tuji mediji in tiskovne agencije navajajo izjave prisotnih v bolnišnici o več tankih in okrog sto vojakih, ki naj bi vstopili na oddelke za nujne primere in sprejem. Med njimi naj bi bili tudi zdravniki in osebe, ki govorijo arabsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novinar v bolnišnici je za britanski BBC povedal, da gredo vojaki od sobe do sobe in zaslišujejo paciente in osebje. Razseljeni, ki so se zatekli v kompleks, pa so zbrali na dvorišču. Nekatere varnostno preverjajo. Prek zvočnikov so pozvali vse moške, stare od 16 in 40 let, naj se zberejo na dvorišču, ter večkrat streljali v zrak, da bi jih prisilili k prihodu. Prostorov bolnišnice ni treba zapustiti samo moškim z oddelkov za operacije in nujne primere.

Izraelska vojska je sicer zagotovila, da njihov namen ni škoditi civilistom, ki da jih Hamas uporablja kot živi ščit. Operacijo naj bi izvajali na podlagi obveščevalnih podatkov, da islamistično gibanje Hamas bolnišnico uporablja kot poveljniški center in skladišče za orožje. Hamas to zanika.

Izraelska vojska še navaja, da je dala Hamasu, ki vlada na območju Gaze, 12 ur časa, da ustavi vsakršne vojaške dejavnosti v bolnišnici, kar pa da se ni zgodilo. Vse "Hamasove teroriste v bolnišnici" je znova pozvala, naj se predajo.

S seboj je, kot je sporočila, prinesla inkubatorje, hrano za dojenčke ter medicinske zaloge. Ker bolnišnica zaradi pomanjkanja goriva nima elektrike in je zaradi tega morala izključiti svoje inkubatorje, ni jasno, kako bodo delovali. Zdravniki v bolnišnici so sicer že pred tem ob ponudbi inkubatorjev Izraelu sporočili, da jih ne potrebujejo, temveč potrebujejo gorivo.

Abul Riš z zdravstvenega ministrstva v Gazi je "mednarodno skupnost in Združene narode pozval, naj nemudoma posredujejo in ustavijo izraelski vdor", da bi zaščitili ljudi na območju. Palestinske oblasti v Ramali na Zahodnem bregu, ki sicer nimajo pristojnosti v Gazi, pa so posvarile pred pokolom.

Vlada pod vodstvom Hamasa je zaradi vdora na območje te največje bolnišnice na območju Gaze Izrael obtožila vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Po njenih trditvah je v bolnišnici 9000 pacientov, medicinskega osebja in razseljenih oseb iz celotne enklave. Odgovornost za napad je pripisala Washingtonu in ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu.

ZDA, ki prav tako menijo, da Hamas bolnišnice v Gazi uporablja za vojaške operacije, so Izrael opozorile na nujnost zaščite bolnišnice in bolnikov. Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše pozno v torek sicer ni želel komentirati podrobnosti o izraelski operaciji, je pa ponovil, da ne podpirajo napadov na bolnišnico iz zraka in spopadov v bolnišnici.

Glede na navedbe lokalnih oblasti naj bi bilo v kompleksu več tisoč bolnikov, osebja in razseljenih ljudi. Priče tamkajšnje razmere opisujejo kot grozljive, saj zdravniško osebje zaradi pomanjkanja goriva in drugih nujnih potrebščin le še s težavo zagotavlja kakršnokoli oskrbo bolnih. Primanjkuje tako hrane kot vode, umrle naj bi pokopali v množično grobišče.

OP4gMe8fKKQ

voD8tILq6Pg

Bq0krsSvjbM