Poslovne skrivnosti / ZDA previdne pri vlaganjih na Kitajskem

ZDA in Kitajska sta napovedali tesnejše sodelovanje v boju proti podnebnim spremembam, ki sta jih označili za "enega največjih izzivov sodobnosti"

ZDA in Kitajska sta nekaj ur pred srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika Joeja Bidna in Xi Jinpinga v San Franciscu danes napovedali tesnejše sodelovanje v boju proti podnebnim spremembam, ki sta jih označili za enega največjih izzivov sodobnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednika se bosta popoldne srečala ob robu vrha držav foruma azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (Apec). Na njunem prvem srečanju po letu dni bodo v središču pogovora napetosti med državama zaradi Tajvana, trgovinskih sporov in razmer v Južnokitajskem morju, ki jih bosta skušala zmanjšati.

Velesili medtem že leta sodelujeta pri vprašanjih podnebnih sprememb. Po pogovorih odposlancev obeh držav v začetku meseca v San Franciscu sta državi danes sporočili, da sta ustanovili skupno delovno skupino za vprašanje podnebnih sprememb.

V skupni izjavi so kitajski državni mediji in ameriški State Department sporočili, da se bo delovna skupina osredotočala na "energetski prehod, metan, krožno gospodarstvo in učinkovito rabo virov, nizkoogljična in trajnostna območja in mesta ter krčenje gozdov".

Državi sta obljubili, da si bosta prizadevali za uspeh ključnega vrha Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki se bo začel konec meseca v Dubaju. Znova sta se tudi zavezali ciljem pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015.

Pred tem je na dobrodelnem dogodku v San Franciscu Biden v torek zvečer ocenil, da ima Kitajska resnične težave, ne da bi stališče dodatno pojasnil. Srečanje s Xijem je označil kot priložnost za izboljšanje odnosov med državama.

Pred odhodom v Kalifornijo je novinarjem v Beli hiši pojasnil, da želi znova vzpostaviti normalno komunikacijo med državama, "da bi se v primeru kriz lahko poklicali po telefonu in pogovorili, da bi lahko zagotovili, da imata naši vojski še vedno stike".

Vendar je Biden tudi opozoril, da so ZDA zaradi poslovnih praks Pekinga previdne pri vlaganjih na Kitajskem. Poudaril je, da ne bo podpiral stališča, da morajo, če želijo vlagati na Kitajskem, izročiti vse svoje poslovne skrivnosti.

Oba s Xijem sta sicer že v torek prispela v San Francisco, kjer se bosta danes popoldne srečala. Po napovedih naj bi njun pogovor trajal več ur. Oba se bosta po pričakovanjih dvostransko sestala tudi z drugimi voditelji in vodilnimi gospodarstveniki.

Apec, ki je bil ustanovljen leta 1989, sestavlja 21 držav na obeh straneh Tihega oceana, v katerih živi več kot tretjina svetovnega prebivalstva. To so Avstralija, Brunej, Kanada, Kitajska, Čile, Južna Koreja, ZDA, Filipini, Hongkong, Indonezija, Japonska, Malezija, Mehika, Nova Zelandija, Papua Nova Gvineja, Peru, Rusija, Singapur, Tajvan, Tajska in Vietnam.

