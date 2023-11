Droga za boljše vodenje

V evropskem poslovnem svetu so postale priljubljene delavnice, na katerih vodilni menedžerji skupaj uživajo psihedelična mamila. Zgodba štirih menedžerjev, ki so s halucinogenimi oziroma čarobnimi gobami želeli postati bolj empatični in učinkovitejši.

© lustracija Simon Prades, Der Spiege

Ležali so v krogu v brunarici tik za nemško-nizozemsko mejo, se smejali, hlipali in vzdihovaje čistili zadrževana čustva v telesu. Skromno opremljen prostor so osvetljevale le sveče, zrak sta polnila vonj po kadilu in eterična glasba. Pred panoramskim oknom so se pod širnim nebom svetlikale magnolije.