Erdogan / »Izrael je teroristična država«

Turški predsednik je ob tem ošvrknil tudi ZDA in druge zahodne podpornice Izraela, češ da ne gre pozabiti "tistih, ki odkrito podpirajo pokole in tiste, ki jih na vse načine poskušajo legitimirati"

Turški predsednik je v sredo še okrepil kritiko Izraela, ki ga je označil za "teroristično državo". Kritičen je bil tudi do podpornikov Tel Aviva na Zahodu, ki da podpirajo njegova dejanja na območju Gaze. Izjave je podal pred petkovim obiskom v Nemčiji, kjer se bo sestal s kanclerjem Olafom Scholzem.

"Jasno pravim, da je Izrael teroristična država," je dejal v nagovoru članom svoje stranke v turškem parlamentu. Ob tem je ošvrknil tudi ZDA in druge zahodne podpornice Izraela, češ da ne gre pozabiti "tistih, ki odkrito podpirajo pokole in tiste, ki jih na vse načine poskušajo legitimirati".

Vojna v Gazi je označil za konflikt "med križem in polmesecem", s čimer je nakazal, da se krščanski, zahodni podporniki Izraela bojujejo z muslimanskim svetom. Ponovil je tudi svojo že večkrat izrečeno oceno, da se na območju Gaze dogaja genocid, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Erdoganov zadnji napad na Izrael je eden njegovih najostrejših doslej in sovpada s stopnjevanjem izraelskih operacij v Gazi, kjer je doslej umrlo že več kot 11.300 ljudi, medtem ko je napad Hamasa 7. oktobra na izraelsko ozemlje terjal 1200 življenj.

Odnosi med Turčijo in Izraelom so tako po nedavnih poskusih, da jih popravili, zadnje čase vse slabši. Ankara je ta mesec odpoklicala svojega veleposlanika v Izraelu in prekinila uradne stike z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Tel Aviv pa je sporočil, da bo ponovno preučil svoje odnose z Ankaro.

V odzivu na zadnjo kritiko Erdogana je Netanjahu v sredo dejal, da je pravzaprav turški predsednik tisti, ki podpira "teroristično državo Hamasa", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Erdoganova ostra retorika pred njegovim petkovim obiskom v Nemčiji krepi pritisk na kanclerja Scholza, ki je bil primoran braniti svojo odločitev, da ga gosti. Ta teden je Scholz Erdoganove predhodne obtožbe fašizma proti Izraelu označil za absurdne in dodal, da je Izrael demokratična država, ki jo zavezuje spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava.

Njegov tiskovni predstavnik Steffen Hebestreit pa je glede Erdoganovega prvega obiska v Nemčiji od leta 2020 še dejal, da je imela država "vedno težavne partnerje, s katerimi se je treba ukvarjati".

