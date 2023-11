Dr. Mitja Kaligarič, profesor botanike, biolog | ilustracija: Pri pisanju o ožgani krajini so mediji uporabljali biblične prispodobe – to je bila naravna katastrofa velikih razsežnosti. Zdelo se je, da bo črna podoba krajine z ožganimi drevesi za dolgo zaznamovala Kras. Tudi zaradi skrajne požrtvovalnosti gasilcev, ki so tvegali življenje, in zaradi vsesplošne solidarnosti takrat ni bil čas za teoretiziranje o pomenu in posledicah požara. Zdaj, po dobrem letu, pa je morda prišel čas, da nam zadnji veliki požar na Krasu ponudi trenutek za premislek o kraški krajini in njeni identiteti. Spet se je pokazal goli kamen, skala, ki je v sivi pradavnini Krasu dala ime.

Kras po požaru

Zakaj ne izkoristimo trenutka in ne ohranimo nekaj kamnite kraške gmajne, ki smo jo v zadnjih stoletjih in desetletjih pravzaprav večinoma že izgubili?

Trava bodalica (Stipa) na Krasu: bleščanje dolgih plev v mesečini je vznemirjalo tržaškega pesnika Slataperja

O požarih najlaže pišemo v času jesenske moče, tako kot o suši pozimi, saj časovna odmaknjenost prida objektivnost in treznost razmišljanja. Požari na Krasu lani poleti so namreč sprožili številna razmišljanja, mnenja, pobude, načrte in že konkretne aktivnosti na požariščih. Zdaj, ko se je to – za prebivalce Krasa nadvse težko – obdobje že nekoliko odmaknilo, je čas, da se ozremo na pogorelo kraško krajino, njeno dinamiko in identiteto, z nekoliko distance in z očmi znanstvenikov, ki se s Krasom ukvarjamo in o njem pišemo. Posebej me je k temu pisanju spodbudil Načrt sanacije gozdov, poškodovanih v požaru, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije; v njem je vizija Krasa obravnavana zelo enostransko, to pa je spodbudilo poglobljeno razmišljanje botanika in krajinskega ekologa.