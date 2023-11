Zdravstvo kot pokop ali vstajenje vlade?

Če bo vlada začela reševati ključne zdravstvene probleme, se ji za drugi mandat ni treba bati. Še vedno ji ostaja nekaj časa.

Težave v zdravstvu, ki jih državljani čutijo predvsem kot vse slabšo dostopnost do zdravnika in dolge čakalne dobe, se stopnjujejo več zaporednih vladnih mandatov, od pojava pacientov brez izbranega zdravnika po letu 2019 pa smo soočeni z največjo moralno krizo v zgodovini slovenske države. Sedanja vlada ni imela izbire, kot da njeno reševanje postavi v vrh svojih prioritet. Žal je ostalo samo pri obljubi. Vse doslej se je izogibala poimenovanju ključnih problemov in še manj njihovemu odpravljanju: neustavnemu znižanju normativov za družinske zdravnike, usodni napaki ustavnega sodišča, ki je koncesionarjem dovolilo ustvarjanje dobičkov iz javnega denarja, parazitiranju zasebnega zdravstvenega sektorja na javnem, odsotnosti normativov za delo specialistov, naraščanju neformalnega zasebnega sektorja na račun zdravnikov z dvojno prakso (dvoživk), nespoštovanju koncesijske zakonodaje; zatiskanju oči pred davčnimi optimizacijami v zasebnem sektorju itd; z eno besedo: privatizaciji in razgrabljanju javnega sektorja. Nepriznavanje pravih vzrokov je vodilo h klavrnim »reformnim« predlogom (digitalizacija, poskus podržavljenja ZZZS), ki jih je vlada umaknila; edini sprejeti ukrep (Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema) pa se je razkril kot še en način pretakanja javnega denarja v žepe dvoživk in ga vlada kot neučinkovitega ukinja leto dni prej, kot je nameravala. Čakalne dobe so se v zadnjem letu še podaljšale, brez zdravnika je ostalo dodatnih deset tisoč pacientov. Zadnja številka: 142.000. Na prvi pregled pri specialistu čaka nedopustno dolgo 75.000 oseb oziroma 18.000 več kot leto poprej.