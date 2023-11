Tudi Lobnikar bi si izplačal dopust

Bivši državni sekretar na notranjem ministrstvu Branko Lobnikar se zgleduje po ekipi funkcionarjev Janševe vlade

Branko Lobnikar v času, ko je opravljal funkcijo državnega sekretarja

© MNZ, Romunija

Pred komisijo za administrativne zadeve in imenovanja, ki je stalno delovno telo vlade, je že mesece nerešena vloga bivšega državnega sekretarja na notranjem ministrstvu Branka Lobnikarja za izplačilo nadomestila za neizrabljeni letni dopust. »Vlogo sem oddal ob prenehanju funkcije. Šlo je enostavno za to, da zaradi narave dela nisem mogel na letni dopust in sem bil prepričan, da mi to pripada,« je povedal v sredo in dodal, da je vlogo oddal, preden je računsko sodišče potrdilo spornost teh izplačil. Na vprašanje, zakaj je ne vzame iz obravnave, je dejal, da to ni mogoče, da ne ve, kaj se z njo sploh dogaja, in da od vsega skupaj nič več ne pričakuje.