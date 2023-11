»To se mora končati«

Visoki komisar Združenih narodov (ZN) za človekove pravice Volker Türk je ostro kritiziral napade na šole v Gazi in na civiliste, ki bežijo pred konfliktom na območju

"Grozljivi dogodki v preteklih 48 urah v Gazi so nedoumljivi," je v izjavi dejal Türk. Kot je opozoril, so "ubijanje toliko ljudi v šolah, spremenjenih v zatočišča, ter na stotine ljudi, ki bežijo iz bolnišnice Al Šifa, da bi si rešili življenja, medtem ko je na tisoče drugih še vedno razseljenih v južni Gazi, dejanja, ki so v nasprotju z osnovno zaščito, ki mora biti civilistom zagotovljena po mednarodnem pravu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi generalni sekretar ZN Guterres je danes izrazil globoko pretresenost zaradi izraelskih napadov na dve šoli ZN v Gazi. "Na desetine ljudi - veliko žensk in otrok - je bilo ubitih in ranjenih, ko so iskali zatočišče na ozemlju Združenih narodov," je dejal. "Ponavljam, da so prostori ZN nedotakljivi," je še opozoril.

"Ta vojna ima vsak dan uničujoče in nesprejemljivo število civilnih žrtev, vključno z ženskami in otroki. To se mora končati," je dejal Guterres ter znova pozval k takojšnjemu humanitarnemu premirju. Ob tem se je zahvalil katarski vladi za posredovanje med sprtima stranema.

Po podatkih Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je v soboto s severa območja Gaze proti jugu zbežalo približno 10.000 ljudi. Številka temelji na ocenah opazovalcev ZN na terenu, je danes sporočil urad. Pri tem pa je dodal, da so med begunci tudi mladoletniki brez spremstva.

Prebivalci Gaze so se s tem odzvali na navodila izraelske vojske, ki je civiliste že večkrat pozvala, naj zapustijo severni del enklave. Izrael namreč zatrjuje, da ima skrajno palestinsko gibanje Hamas v bolnišnicah, šolah in stanovanjskih zgradbah svoje poveljniške centre in baze za izstrelitev raket.

Izrael, ki izvaja vojaške operacije na severu Gaze s ciljem uničenja Hamasa, je tamkajšnjim prebivalcem dejal, naj se umaknejo na jug, zahodno od mesta Han Junis. Vendar pa je izraelska vojska nedavno napovedala razširitev svojih operacij na območju.

Po podatkih, ki jih je danes objavila bolnišnica Naser, je bilo od sobote v izraelskih napadih v Han Junisu ubitih najmanj 47 ljudi. Po navedbah enega od fotografov je bilo v bolnišnici veliko vreč s trupli, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izraelska vojska se na poročila o napadih na jugu območja Gaze za zdaj ni odzvala.

Izraelska vojska domneva, da se v Han Junisu zadržujeta voditelja Hamasa Jehja al Sinvar in Mohamed Deif, ki veljata za načrtovalca napadov na Izrael 7. oktobra.

Zdravniki brez meja pa so danes sporočili, da je bil njihov konvoj v soboto na severu Gaze tarča napada, pri čemer je bil ubit en človek. Napad so najostreje obsodili.

Kot so navedli, je bilo v konvoju pet vozil z oznakami organizacije, ki so potovala proti jugu po cesti, ki jo je Izrael označil za varno. Skupina je želela na varno spraviti osebje in njihove družine, ki so teden dni čakali v prostorih organizacije blizu bolnišnice Al Šifa.

