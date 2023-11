»Razmere v Gazi vplivajo na vse države po svetu«

Kitajska za nujno ukrepanje v Gazi

Svet mora v luči vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas nujno ukrepati in doseči umiritev razmer, je danes ob obisku diplomatov arabskih in muslimanskih držav v Pekingu dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. Poudaril je, da se na območju Gaze odvija humanitarna katastrofa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Skupaj si prizadevajmo za hitro umiritev razmer v Gazi in čimprejšnjo vzpostavitev miru na Bližnjem vzhodu," je goste pozval Wang in poudaril, da je svet v primeru te palestinske enklave priča humanitarni katastrofi.

"Razmere v Gazi vplivajo na vse države po svetu, saj postavljajo pod vprašaj človeški občutek za dobro in zlo," je dodal in mednarodno skupnost pozval k nujnemu ukrepanju za preprečitev širjenje konflikta.

"Razmere v Gazi vplivajo na vse države po svetu, saj postavljajo pod vprašaj človeški občutek za dobro in zlo."



Wang Yi,

kitajski zunanji minister

Po besedah prvega moža kitajske diplomacije je Peking prijatelj in brat arabskih in muslimanskih držav. "Vedno smo odločno zagovarjali legitimne pravice in interese arabskih in muslimanskih držav ter podpirali prizadevanja palestinskega ljudstva za obnovitev njegovih legitimnih nacionalnih pravic in interesov," je še izpostavil in izrazil podporo rešitvi dveh držav.

Na obisku v Pekingu, ki je bil že v preteklosti naklonjen Palestincem in si je prizadeval za rešitev dveh držav, se mudi delegacija zunanjih ministrov Palestine, Indonezije, Egipta, Savdske Arabije in Jordanije.

Palestinski zunanji minister Rijad al Maliki je med pogovori Izrael obtožil, da si prizadeva odpraviti prisotnost Palestincev na "njihovem zgodovinskem ozemlju". "Za Izrael je to zadnja vojna za konec vojn," je dejal po poročanju španske tiskovne agencije EFE.

Savdski zunanji minister Faisal bin Farhan je medtem dejal, da si Rijad prizadeva za "več sodelovanja s prijatelji na Kitajskem", da bi čim prej končali to krizo.

ZSvZaNg2LBs