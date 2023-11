Gaza / Nov napad na bolnišnico

Ubitih naj bi bilo 12 ljudi

Z območja Gaze prihajajo nova poročila o žrtvah izraelskih napadov. Danes naj bi bila tarča Indonezijska bolnišnica na severu enklave, pri čemer je bilo po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih 12 ljudi. Število smrtnih žrtev napadov na kraj Han Junis konec tedna je medtem naraslo na 70, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O napadu na bolnišnico na severu območja Gaze je najprej poročalo vodstvo ustanove, ki je govorilo o desetih žrtvah. Ministrstvo za zdravje v Gazi, ki ga nadzoruje palestinsko gibanje Hamas, je zatem sporočilo, da je bilo v izraelskem napadu iz zraka na bolnišnico ubitih 12 ljudi, več deset pa ranjenih. V bolnišnici naj bi bilo skupno sicer okoli 700 ljudi.

Kasneje so iz enklave sporočili, da se omenjeni bolnišnici približujejo izraelski tanki. Ti so po besedah direktorja bolnišnice Marvana al Sultana od poslopja oddaljeni približno 20 metrov, poroča britanski BBC.

Po navedbah organizacije Zdravniki brez meja (MSF) je medtem število smrtnih žrtev izraelskih napadov na Han Junis konec tedna naraslo na 70. Pred tem so poročali o 47 mrtvih. Ranjenih naj bi bilo več deset ljudi, med njimi veliko otrok in mladih. Večina naj bi jih utrpela hude opekline.

"Zdravstvene potrebe so ogromne. Prekinitev ognja je nujna."



Christophe Garnier,

vodja misije MSF na jugu Gaze

"Zdravstvene potrebe so ogromne," je ob tem v luči pomanjkanja medicinskih potrebščin v enklavi dejal vodja misije MSF na jugu Gaze Christophe Garnier. Po njegovih besedah je tamkajšnja ekipa MSF pripravljena razširiti svojo misijo, vendar potrebuje "osnovna varnostna zagotovila in neomejen dostop do medicinskih in humanitarnih zalog". "Prekinitev ognja je nujna," je še poudaril.

Število smrtnih žrtev vojne med Izraelom in Hamasom, ki je izbruhnila 7. oktobra, je v Gazi konec tedna preseglo 13.000. Večinoma gre za civiliste. Po podatkih Hamasa je med mrtvimi več kot 5500 otrok, še 30.000 ljudi pa je ranjenih.

