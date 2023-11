Igralka obsojena širjenja protivladne propagande

Iransko igralko Hanieh Tavassoli je sodišče obsodilo na šestmesečno pogojno kazen zaradi propagande proti vladi in ogrožanja miru. Obenem je v javnost prišla novica, da so izpustili iranskega raperja Toomaja Salehija, ki je bil več kot leto zaprt zaradi podpore protestom po smrti mlade Kurdinje Mahse Amini.

Priznana iranska igralka Hanieh Tavassoli je še z nekaj drugimi igralci in umetniki pritegnila pozornost oblasti, saj je med valom protestov, ki so izbruhnili septembra lani, podprla iransko žensko gibanje. Od tedaj je bila skupaj s še nekaterimi igralkami za kratek čas pridržana, iransko ministrstvo za kulturo pa jim je prepovedalo delo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Proteste je sprožila smrt mlade Iranke kurdskega rodu Mahse Amini. Umrla je med policijskim pridržanjem, potem ko so jo aretirali kršenja obveznosti nošenja naglavne rute.

Medtem ko so Hanieh Tavassoli po nedeljskem poročanju iranske tiskovne agencije Fars obsodili, so iranski lokalni mediji pisali o izpustitvi na prostost priljubljenega iranskega raperja Toomaja Salehija, ki so ga lani oktobra aretirali zaradi javne podpore protestom, ki so se začele po omenjenem incidentu.

32-letni glasbenik je bil julija obsojen še na šest let zapora zaradi t. i. korupcije na Zemlji, ki v Iranu predstavlja enega najhujših kaznivih dejanj, za katerega je zagrožena celo smrtna kazen. Glasbenikov odvetnik Amir Raisian je za iranski reformistični časnik Šargh v soboto povedal, da je vrhovno sodišče po pritožbi ugotovilo pomanjkljivosti v prvotni obsodbi in odredilo, da Salehija izpustijo iz zapora ob plačilu varščine.

Salehija so med drugim obtožili širjenja laži na internetu, protivladne propagande, spodbujanja ljudi k nasilju ter ustanavljanja in vodenja nezakonitih skupin z namenom rušenja varnosti v Iranu, še piše dpa.

Smrt Amini je lani sprožila val množičnih protestov v Iranu. Ti so bili sprva usmerjeni poti islamskim pravilom oblačenja za ženske, kmalu pa so prerasli v protivladne demonstracije oziroma odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v islamski republiki.

Letos je konec oktobra umrla še šestnajstletna Armita Geravand, ki jo je po navedbah organizacij za človekove pravice mesecem dni pred tem na vlaku teheranske podzemne železnice pretepla moralna policija. Med napadom je utrpela hude poškodbe, ker naj ne bi nosila hidžaba. Primer Armite Geravand je v Iranu in drugod po svetu sprožil ogorčenje in spomnil na primer Amini.

