© NATO / Flickr

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je danes v Sarajevu opozoril, da predstavljata odcepitvena retorika in ruski vpliv grožnjo stabilnosti Bosne in Hercegovine, pri čemer je izrazil podporo evroatlantski poti države. Prvi mož Nata je tudi izrekel podporo visokemu predstavniku za BiH, ki mu oporekajo zakonitost zlasti v Republiki Srbski.

Stoltenberg, ki se mudi na uradnem obisku v BiH, je v današnji izjavi za novinarje dejal, da Nato močno podpira ozemeljsko celovitost BiH in da je zaskrbljen zaradi odcepitvene in razdiralne retorike ter zunanjih vplivov, zlasti Rusije.

"Vse to predstavlja grožnjo stabilnosti in ovira reforme," je opozoril Stoltenberg po srečanju s predsednico sveta ministrov BiH Borjano Krišto ter ministroma za zunanje zadeve in obrambo, Elmedinom Konakovićem in Zukanom Helezom.

Prvi mož Nata je v BiH, prvo postajo svoje balkanske turneje, prispel v nedeljo, ko se je na delovni večerji sestal s člani predsedstva BiH.

V današnji izjavi za medije je še spomnil, da Nato že leta deluje v BiH, ker meni, da sta ta država in regija izjemno pomembni, ter želi poglobiti sodelovanje s političnim dialogom in praktičnim sodelovanjem, vključno s podporo vojaški misiji EU Althea.

Izrazil je podporo prizadevanjem za izboljšanje obrambnih zmogljivosti BiH kot tudi evroatlantski poti države ter dodal, da so končne odločitve in odgovornost za to na politikih v BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Vsaka država ima pravico izbrati lastno varnostno ureditev brez zunanjega vmešavanja," je dejal Stoltenberg, ki se zaveda globokih razprtij v BiH glede morebitnega članstva v zavezništvu, čemur v Republiki Srbski močno nasprotujejo, dodaja Hina.

Predsednica sveta ministrov BiH Krišto pa je dejala, da je sodelovanje z Natom priložnost za krepitev varnostnih in obrambnih zmogljivosti za učinkovito odzivanje na obstoječe grožnje. Stoltenbergu se je zahvalila za približno 50 milijonov evrov vreden sveženj pomoči Nata v okviru devetih različnih projektov.

Stoltenberg se je srečal tudi z visokim predstavnikom mednarodne skupnosti v BiH Christianom Schmidtom in mu po poročanju Hine izrazil vso podporo, zlasti v luči napadov oblasti Republike Srbske z Miloradom Dodikom na čelu, ki ob podpori Rusije izpodbijajo zakonitost Schmidtovega imenovanja na ta položaj.

Schmidt pa je dejal, da je polno sodelovanje institucij, kot jih določa daytonski sporazum, med katerimi je tudi položaj visokega predstavnika, in zveze Nato nujno za zagotavljanje vladavine prava v BiH.

Iz BiH bo Stoltenberg danes odpotoval na Kosovo, v torek še v Srbijo, svojo turnejo po Zahodnem Balkanu pa bo v sredo sklenil v Severni Makedoniji.

