Prepoved vstopa v ZDA za polkovnika in podčastnika ruske vojske

"Mesar iz Buče" Azatbek Omurbekov in Danilo Frolkin sta med drugim obtožena izvensodnih pobojev neoboroženih ukrajinskih civilistov

ZDA so v ponedeljek uvedle sankcije proti polkovniku ruske vojske Azatbeku Omurbekovu, znanemu tudi kot "mesar iz Buče", in podčastniku Danilu Frolkinu zaradi "izvensodnih pobojev neoboroženih ukrajinskih civilistov" in "drugih hudih kršitev človekovih pravic" v Ukrajini, je sporočil State Department. Vstop v ZDA je zanju prepovedan.

Sankcije so ZDA uvedle tudi proti ožjim družinskim članom Omurbekova in Frolkina, ki sta obtožena pobojev civilistov v vasi Andrijivka južno od Bahmuta v vzhodni ukrajinski regiji Doneck.

Omurbekov je v Ukrajini poveljeval 64. motorizirani pehotni brigadi ruske vojske, ki je v času pobojev nadzirala območje. Od tam je z brigado odšel v Bučo, kjer je ta nato "pobijala, pretepala, razkosavala, zažigala in uprizarjala lažne usmrtitve".

Za svoja dejanja naj bi od ruskega predsednika Vladimirja Putina dobila odlikovanje, Omurbekov pa naj bi od obrambnega ministrstva v Moskvi prejel pohvale in napredovanje, trdi State Department.

Zločine Omurbekova in Frolkina so dokumentirale nevladne organizacije in neodvisne preiskave. Po oceni Washingtona, ki je že prej uvedel sankcije proti celotni 64. motorizirani pehotni brigadi, so poročila o njunih zločinih "resna in verodostojna".

EU je zaradi pobojev, posilstev in mučenj v Buči, ki naj bi se zgodila marca lani, že uvedla sankcije proti Omurbekovu.