Guterres / »V Gazi največ civilnih žrtev v konfliktih od začetka mojega mandata«

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj opozoril, da je svet na območju Gaze priča številu civilnih žrtev brez primere, kakršnega še ni bilo v nobenem konfliktu, odkar je od januarja 2017 na čelu te svetovne organizacije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na vprašanje, zakaj izraelskih napadov na šole agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) na območju Gaze ne obsodi kot vojnih zločinov, je na novinarski konferenci na sedežu ZN v New Yorku pojasnil, da nima mandata za opredeljevanje tovrstnih dejanj, da pa je jasno, da je bilo v nekaj tednih ubitih na tisoče otrok in da "smo priča ubijanju civilistov, ki mu ni primere in kakršnega še ni bilo v nobenem konfliktu, odkar sem generalni sekretar", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po podatkih palestinskih oblasti je bilo na območju Gaze od začetka vojne 7. oktobra, ki ga je z napadom na Izrael sprožilo skrajno palestinsko gibanje Hamas, ubitih okoli 13.000 Palestincev, med njimi najmanj 5500 otrok. Hamas, ki nadzira območje Gaze, je v napadu ubil 1200 ljudi in jih zajel okoli 240.

Guterres sicer vsako leto objavi "sramotilni seznam" o pravicah otrok v spopadih, to, da na njem ni Izraela, pa so kritizirale organizacije za zaščito človekovih pravic. Ne da bi povedal, ali bo to spremenil, je danes primerjal število otrok, ki so bili v nekaj tednih sedanje vojne med Izraelom in Hamasom ubiti v Gazi, z drugimi konflikti, ki jih je uvrstil na seznam.

"Doslej sem objavil sedem poročil in v njih so največ otrok v enem letu ubili talibani, in sicer v letih 2017-2018, drugo največje število pa sirska vlada in njeni zavezniki, tudi oni okoli 700."



"Doslej sem objavil sedem poročil in v njih so največ otrok v enem letu ubili talibani, in sicer v letih 2017-2018, drugo največje število pa sirska vlada in njeni zavezniki, tudi oni okoli 700," je dejal.

"Ne da bi se spuščal v razprave o točnosti podatkov, ki so jih objavile oblasti v Gazi, je jasno, da je bilo v nekaj tednih ubitih na tisoče otrok," je vztrajal in kot brez primere izpostavil število civilnih žrtev v tem konfliktu od njegovega prihoda na čelo ZN.

R3NWg6qDE9w