»Avtoritarne države si prizadevajo spodkopavati našo svobodo«

Generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg je opozoril na grožnje avtoritarnih držav

Zahodni Balkan je bistvenega pomena za varnost Evrope, je danes v Skopju izjavil generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Opozoril je, da si tudi na Zahodnem Balkanu "avtoritarne države prizadevajo spodkopavati našo svobodo". Dodal je, da Nato za zdaj ne vidi nobene neposredne vojaške grožnje Rusije kateri od zaveznic Nata.

"Nato se lahko zanese na Severno Makedonijo in Severna Makedonija se lahko zanese na Nato. Zavezništvo zagotavlja vašo varnost. Bojna letala iz Grčije in Italije patruljirajo po vašem nebu in vas varujejo. To je Natova solidarnost v akciji," je Stoltenberg izjavil po srečanju z makedonskim premierjem Dimitarjem Kovačevskim.

Opozoril je, da si "avtoritarne države prizadevajo spodkopavati našo svobodo in način življenja", tudi na Zahodnem Balkanu. Odgovor na to pa mora biti po njegovem mnenju tesnejše sodelovanje članic Nata. "Z našo vojaško prisotnostjo ter sodelovanjem z zaveznicami in partnerji smo močna sila za stabilnost v regiji," je poudaril.

Dodal je, da Nato ne vidi nobene neposredne vojaške grožnje Rusije kateri od zaveznic Nata. "Seveda pa ostajamo previdni in pozorno spremljamo, kaj počne Rusija," je nadaljeval.

Severni Makedoniji se je zahvalil za njeno zavezanost k varnosti zavezništva, vključno s podporo Natovi misiji Kfor, in pohvalil njeno pomoč Ukrajini. Pojasnil je, da je Severna Makedonija postala članica Nata marca 2020 s pomočjo prespanskega sporazuma, za katerega je dejal, da je "prispeval k dobrim sosedskim odnosom in svetlejši prihodnosti za prebivalce Severne Makedonije".

Poudaril je še, da je Severna Makedonija primer uspešne večetnične družbe. "Regiji in celemu svetu dokazujete, da je mogoče, da različne etnične in verske skupine živijo skupaj v miru," je dodal.

Stoltenberg se je danes v Skopju sestal tudi s predsednikom države Stevom Pendarovskim in predsednikom sobranja Talatom Xhaferijem, piše na spletni strani Nata.

Pred obiskom Skopja je Stoltenberg v okviru turneje po Zahodnem Balkanu obiskal tudi Sarajevo, Prištino in Beograd. V makedonski prestolnici bo v sredo sklenil turnejo s srečanjem z voditelji zavezniških držav v regiji.

