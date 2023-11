»Pričakujemo, da se bodo muslimanske organizacije jasno opredelile«

Nemčija je pozvala muslimane k obsodbi Hamasovega napada na Izrael

Muslimanske organizacije v Nemčiji bi morale jasno obsoditi smrtonosne napade skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael v začetku oktobra in izraziti solidarnost z Izraelom, je danes izjavila nemška notranja ministrica Nancy Faeser. Ob tem je posvarila pred pripisovanjem odgovornosti za teroristična dejanja vsem muslimanom v državi.

"Pričakujem, da se bodo muslimanske organizacije jasno opredelile in potrdile svojo odgovornost v družbi," je v pogovoru za nemško televizijo ARD dejala Faeser. Obsodbe Hamasa morajo biti jasne, je nadaljevala in pojasnila, da so nekatere muslimanske organizacije izpolnile svoje obveznosti, nekatere pa še ne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Naj prepoznajo problem antisemitizma v svojih vrstah, je pozvala tudi na nemški islamski konferenci, posvečeni dialogu med vlado in muslimani v državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Zaščita judov je temeljna naloga države. To ni samo odgovornost vlade, ampak tudi odgovornost celotne nemške družbe. To odgovornost ima vsak posameznik v Nemčiji in velja tudi za tiste, ki so nemško državljanstvo pridobili šele po rojstvu," je dejala.

Ob tem je opozorila, da odgovornosti za teroristična dejanja ne bi smeli pripisovati vsem muslimanom v Nemčiji, saj je "večina muslimanov že dolgo globoko zasidrana v nemški demokratični družbi". "Obrazi Hamasovega nasilja pa jih pretresajo prav tako kot nas," je dodala.

Nancy Faeser,

nemška notranja ministrica

Prav tako je poudarila, da se obtožbe glede antisemitizma ne smejo uporabljati za širjenje protimuslimanske retorike. "Tistim, ki muslimane razglašajo za povzročitelje vsega zla, ne smemo dati nobenega prostora. Tisti, ki pod pretvezo boja proti antisemitizmu ustvarjajo negativno razpoloženje proti muslimanom, nas želijo razdeliti in ne združiti," je še dodala.

Boj proti antisemitizmu in diskriminaciji muslimanov sta glavni temi dvodnevne nemške islamske konference v Berlinu, ki poteka v znamenju napetosti zaradi vojne med Izraelom in Hamasom. Tokrat so se konference udeležili tudi predstavniki nemške krščanske in judovske skupnosti.

Namen konference je sicer izboljšati versko in družbeno participacijo muslimanskega prebivalstva v Nemčiji, piše na spletni strani nemškega notranjega ministrstva.

Medtem so na jugu Nemčije izvedli racije v povezavi z antisemitizmom. V 10 bavarskih mestih so preiskali stanovanja in prostore 17 oseb, ki jih sumijo širjenja sovraštva proti Judom.

Osumljeni so stari med 18 in 62 let, gre za dve ženski in 15 moških. Sumijo jih, da so se na družbenih omrežjih izražali proti Judom, uporabljali simbole, ki so v nasprotju z ustavo, in odobravali kazniva dejanja. Šlo naj bi predvsem za odzive na vojno med Izraelom in islamističnim gibanjem Hamas.

