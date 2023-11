»EU je največja mednarodna donatorica pomoči Palestincem«

Pregled ni pokazal, da bi denar EU neposredno ali posredno koristil teroristični organizaciji Hamas

Evropska komisija je danes dala zeleno luč za nadaljevanje razvojne pomoči Palestincem, potem ko so po pregledu ugotovili, da dosedanja sredstva niso šla v roke islamistični skupini Hamas. Obenem pa so v Bruslju napovedali strožji nadzor nad sredstvi.

"Pregled ni pokazal, da bi denar EU neposredno ali posredno koristil teroristični organizaciji Hamas," je dejal podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis.

Evropska unija je po napadu Hamasa na izraelske cilje 7. oktobra napovedala pregled finančne pomoči Palestincem. Takrat so pojasnili, da plačil ne bodo zamrznili, saj ta niso bila predvidena. Cilj pregleda je bilo zagotoviti, da evropska sredstva posredno ne omogočajo napadov terorističnih organizacij na Izrael.

"EU je največja mednarodna donatorica pomoči Palestincem. Po strašnih dogodkih 7. oktobra je bilo treba skrbno pregledati našo finančno pomoč. Ta pregled je potrdil, da so veljavni zaščitni ukrepi učinkoviti," je poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

V okviru pregleda so potrdili, da nadzor in obstoječi zaščitni ukrepi dobro delujejo. V okviru dvostopenjskega pristopa so sprva opravili operativni pregled za oceno izvedljivosti projektov glede na nove razmere na terenu, saj se še ni izvedlo projektov v višini 75,6 milijona evrov. Te projekte pa bodo ponovno načrtovali glede na nove prednostne naloge za podporo Palestincem.

V drugem koraku pa je Evropska komisija izvedla oceno tveganja, v okviru katere so partnerji morali predložiti informacije o vzpostavljenih nadzornih mehanizmih. Pri čemer je komisija na novo opredelila nekaj dodatnih ukrepov, med drugim na področju spremljanja dosledne uporabe sredstev.

8d2N35f2KD0