Izrael in Hamas dosegla dogovor o začasnem premirju

Izmenjava talcev in zapornikov za štiridnevno premirje v Gazi

Izrael in Hamas sta davi potrdila dogovor, ki predvideva izmenjavo talcev in zapornikov za štiridnevno premirje v Gazi. Izrael vztraja, da gre le za premor, saj da dogovor ne pomeni konca vojaških operacij v oblegani palestinski enklavi. Zaenkrat ni jasno, kdaj bo premirje stopilo v veljavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vlada je potrdila širši okvir prve faze dogovora, po katerem bo najmanj 50 ugrabljenih žensk in otrok izpuščenih," so po sklenitvi dogovora sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki v izjavi sicer piše o štiridnevnem "premoru" v bojevanju.

Palestinsko oboroženo gibanje Hamas pa je sporočilo, da bo v okviru dogovora iz izraelskih zaporov izpuščenih 150 palestinskih žensk in otrok.

Netanjahu je svoji vladi v torek povedal, da bo dogovor izraelskim silam omogočil, da se pripravijo na nadaljevanje bojev in dodal, da se vojna nadaljuje, dokler Izrael ne bo dosegel vseh ciljev - uničenja Hamasa in vrnitve talcev.

Ministrstvo za zunanje zadeve Katarja, ki je skupaj z Egiptom posredovalo v pogajanjih, je prav tako potrdilo dogovor in sporočilo, da bo v kratkem jasno, kdaj bo začasno premirje stopilo v veljavo.

"Dogovor vključuje izpustitev palestinskih žensk in otrok iz izraelskih zaporov, število izpuščenih pa bo raslo v kasnejših fazah uresničevanja dogovora," sporočilo ministrstva v Dohi prenaša AFP.

Izraelska vlada je potrdila, da je pripravljena za vsakih naslednjih 10 izpuščenih talcev za en dan prekiniti z obstreljevanjem Gaze, še navaja AFP.

Katar je potrdil tudi, da bo Izrael dovolil več sto tovornjakom s humanitarno pomočjo v Gazo, kjer se zaradi izraelske blokade več kot dva milijona ljudi sooča s humanitarno katastrofo.

Po navedbah nekaterih izraelskih medijev naj bi okrog 30 talcev, zajetih med vdorom v Izrael 7. oktobra, imelo gibanje Islamski džihad, preostalih 210 pa Hamas. Ti mediji prav tako navajajo, da se bo premirje in izpuščanje talcev začelo v četrtek zaradi morebitne pritožbe na odločitev vlade na izraelsko vrhovno sodišče.

Ameriški predsednik Joe Biden je pozdravil dogovor za izpustitev talcev in izrazil hvaležnost, da se bodo nekateri od teh ljudi kmalu vrnili k družinam, je sporočila Bela hiša.

Biden se je zahvalil voditeljema Katarja in Egipta za sodelovanje pri dogovoru in dodal, da ceni zavezo Netanjahuja za podaljšani premor v spopadih in dodatno humanitarno pomoč Gazi.

Da je Biden pomagal izboljšati okvir dogovora, "da se vključi več talcev za nižjo ceno," je pred tem članom svoje vlade povedal Netanjahu.

Predsednik konservativne vlade je glede talcev med dvema ognjema, saj družine zajetih talcev zahtevajo, naj vlada doseže njihovo vrnitev domov, radikalnejši ministri njegove vlade pa so proti in zahtevajo nadaljevanje vojaških operacij v Gazi brez premora.

AFP je na podlagi neimenovanih virov Hamasa in Islamskega džihada sprva navajal, da okvirni dogovor predvideva prekinitev izraelskih zračnih operacij nad Gazo z izjemo severa te enklave, kjer naj bi dosegli dogovor o zgolj šesturnih premorih v obstreljevanju.

V ofenzivi na Gazo, ki so jo izraelske sile sprožile v odgovor na smrtonosne napade palestinskih borcev na ozemlju Izraela, je bilo doslej ubitih več kot 14.000 ljudi.

