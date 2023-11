Ruske sile Ukrajino napadle z droni

Medtem je ukrajinska stran s plovili brez posadke in brezpilotnimi letalniki napadla polotok Krim, ki ga zaseda Rusija

Ruske sile so Ukrajino ponoči napadle z več kot desetimi brezpilotnimi letalniki in eno manevrirno raketo, so danes sporočile ukrajinske sile in zatrdile, da so vse drone sestrelile. Medtem je ukrajinska stran s plovili brez posadke in brezpilotnimi letalniki napadla polotok Krim, ki ga zaseda Rusija, so sporočili iz Moskve.

Po navedbah ukrajinskih zračnih sil je ruska vojska napade na Ukrajino sprožila z jugovzhoda Rusije, ukrajinska zračna obramba pa je v več osrednjih ukrajinskih regijah uničila vseh 14 brezpilotnih letalnikov tipa šahed, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske sile so sporočile še, da ena od ruskih raket ni dosegla cilja in je pristala na odprtem območju v regiji Zaporožje, eksplozijski val pa je poškodoval zasebne hiše. Žrtev ni bilo.

Kasneje so oblasti v regiji Odesa ob Črnem morju sporočile, da so v torek nad regijo sestrelile "redek" brezpilotni letalnik iranske izdelave mohajer. Ta ima tako izvidniške kot napadalne zmogljivosti - doseg ima do 200 kilometrov v obdobju 12 ur, obenem pa lahko nosi štiri vodene rakete.

Medtem je bil polotok Krim, ki ga zasedajo ruske sile, tarča ukrajinskega napada. "V zahodnem delu Črnega morja smo zaznali štiri plovila brez posadke ukrajinske mornarice, ki so se usmerila proti polotoku Krim," je poročalo rusko obrambno ministrstvo. V ločeni izjavi je nato sporočilo še, da je ruska zračna obramba na zasedenem polotoku uničila tudi tri ukrajinske brezpilotne letalnike.

Ukrajina, ki se v luči prihajajoče zime pripravlja na povečanje števila ruskih napadov na ukrajinsko ključno infrastrukturo, zlasti energetsko, od začetka protiofenzive junija letos krepi napade z droni in raketami na ozemlje enostransko priključenega Krima in Rusije, vključno z Moskvo.