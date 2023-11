WHO / »Virus trenutno kroži v vseh državah in še vedno predstavlja grožnjo«

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da različice covida-19 še vedno predstavljajo grožnjo

Različice novega koronavirusa še vedno predstavljajo grožnjo za zdravje ljudi, je v torek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je stopnjo nevarnosti ene od njih z nižje povišala na višjo. Ob tem je ljudi pozvala, naj ostanejo pozorni, saj da virus kroži in se spreminja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ta virus, SARS-CoV-2, trenutno kroži v vseh državah in še vedno predstavlja grožnjo," je v razpravi na družbenih omrežjih dejala strokovnjakinja WHO za pripravljenost in preprečevanje epidemij in pandemij Maria Van Kerkhove. Poudarila je, da morajo ljudje in pristojne institucije ostati pozorni, saj "virus kroži, se razvija in spreminja".

Po podatkih WHO trenutno obstajajo tri različice virusa, na katere so strokovnjaki pozorni, in sicer XBB.1.5, XXB.1.16 in EG.5. Povrhu obstaja še šest drugih različic, ki jih spremljajo. Pet med njimi je označenih z nižjo stopnjo nevarnosti, medtem ko so za različico BA.2.86 stopnjo povišali in so odtlej nanjo bolj pozorni.

Po besedah Van Kerkhove v primerjavi z drugimi različicami ta sicer ni nevarnejša, vendar pa so strokovnjaki v zadnjem času opazili počasno, a vztrajno naraščanje primerov okužb z njo. Nova klasifikacija oziroma dvig stopnje nevarnost naj bi v luči tega pripomogla k spodbujanju nadzora in raziskav.

Zaradi prihajajoče zime in dejstva, da se ljudje lahko hkrati okužijo tako s covidom-19 kot gripo, je Van Kerkhove prebivalce severne poloble pozvala tudi k cepljenju proti obema okužbama, še navaja AFP.

