Gretino vprašanje

Greta Thunberg je popolnoma zmedla Nemce, ko je brez okolišenja podprla Palestince. Članek nemškega Der Spiegla razkriva, kako Nemci doživljajo vse močnejšo podporo Palestincem po vsej Evropi.

Napad podnebnega aktivista na Gretin mikrofon v Amsterdamu 12. novembra

Greta Thunberg se je odela v črno-belo palestinsko ruto in se pred novembrskim mrazom branila v sivi prešiti jakni. V Amsterdamu se je v nedeljo, 12. novembra, postavila na oder pred približno 85 tisoč ljudi, množico v najbrž največji podnebni demonstraciji v zgodovini Nizozemske. V rokah je držala mikrofon in izjavila, da je dolžnost podnebnega gibanja tudi prisluhniti glasovom tistih, ki so zatirani in se bojujejo za svobodo ter pravičnost. Namigovala je na Palestince. Na istem odru je druga govornica, prav tako s palestinsko ruto, trdila, da Izrael v njeni domovini izvaja genocid.