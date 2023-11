Kamen je zlato

Zakaj država dopušča izčrpavanje omejenih naravnih virov, ki hkrati izkoriščevalcem prinašajo visoke dobičke?

V Kamnolomu Verd, ki je v lasti državnih Slovenskih železnic, potekajo tudi rally dirke. Policija je z gozdarsko inšpekcijo to nedeljo opravila nadzor »dogodka«, nepravilnosti pa ni odkrila, so nam potrdili na Policiji.

Država je lani od okrog 120 podjetij, ki se v Sloveniji ukvarjajo z izkopom ter seveda s prodajo mineralnih surovin – gre zlasti za različne vrste kamnin in peska, ki se uporabljajo v gradbeništvu – pobrala le 4,1 milijona evrov koncesnin. Gre za izjemno nizek znesek. Država je na primer lani iz državnega proračuna zgolj za nadomestne dele za vozila, ki jih uporabljajo javni uslužbenci, plačala 9,4 milijona evrov. Kako nizek je znesek koncesnin, nam še bolj nazorno pokažejo visoki dobički, ki jih koncesionarji kujejo z izkopanimi surovinami, ki so sicer omejen in neobnovljiv naravni vir. A apetiti koncesionarjev, med katerimi jih je več v tuji lasti, naj bi bili še večji: doseči želijo trajno spremembo zakona o rudarstvu, ki bi pri odločanju o izkoriščanju mineralnih surovin ošibila občine in pristojnosti v večji meri prenesla na državo. Taka ureditev je zdaj začasno že uvedena kot del načrta popoplavne obnove.