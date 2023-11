Državljani rajha / Racije proti članom skrajno desnega gibanja

Nemška policija je po vsej državi izvedla racije na domovanjih pripadnikov skrajno desnega gibanja Državljani rajha

Nemška policija je danes po vsej državi izvedla racije na domovanjih pripadnikov skrajno desnega gibanja Državljani rajha zaradi širjenja teorij zarot prek družbenih omrežij in poskusov destabilizacije države, je sporočilo tožilstvo v Münchnu. Dodalo je, da so policisti preiskali 20 stanovanj ter zasegli računalnike, telefone in podatkovne ključke.

Po navedbah tožilstva so člani gibanja zadnjo zaroto širili na družbenem omrežju Telegram, preko katerega naj bi "množično kontaktirali" predstavnike oblasti in jih s teorijami zarote, žalitvami in grožnjami silili v sprejemanje odločitev v korist skupine, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Glavni cilj (...) je bil destabilizirati Nemčijo in njene institucije ter preprečiti ali vsaj ovirati zakonito delovanje države," je v izjavi navedlo tožilstvo in pojasnilo, da so racije izvedli na podlagi suma ustanovitve kriminalne organizacije.

Približno 280 policistov je racije izvedlo v osmih zveznih deželah. V Baden-Württembergu so preiskali deset nepremičnin, racije pa so potekale še na Bavarskem, v Hessnu, Severnem Porenju-Vestfaliji, Schleswig-Holsteinu, Brandenburgu, Hamburgu in Spodnji Saški. Sledile so aretaciji 58-letnika, ki so ga konec leta 2021 identificirali kot upravljavca uporabniških računov na Telegramu.

Nemška policija je sicer racije proti članom gibanja izvedla že večkrat. Decembra lani je zaradi suma načrtovanja državnega udara aretirala 25 članov gibanja, ki naj bi med drugim nameravali strmoglaviti vlado in izvesti teroristični napad na parlament.

Gibanje vključuje neonaciste, teoretike zarote, ljubitelje orožja in nekdanje vojake. Člani zavračajo legitimnost Zvezne republike Nemčije in njenih institucij, se izogibajo plačevanju davkov in so pogosto v sporu z oblastmi. Verjamejo v nadaljnji obstoj nemškega rajha oz. cesarstva iz časa pred prvo svetovno vojno in v številne teorije zarote. Med drugim so trdno prepričani, da Nemčijo vodi globoka država, ki jo je treba strmoglaviti.

Po podatkih nemške obveščevalne službe je bilo lani v Nemčiji okoli 23.000 pripadnikov gibanja in podobnih skupin, kar je približno 2000 več kot leto prej.