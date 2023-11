Politične komentatorje je treba predstaviti celostno, takšne, kot so

Podjetnik Verčič

dr. Dejan Verčič, profesor in poslovnež

© Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Med komentatorji aktualnega političnega dogajanja se v zadnjem času pogosto pojavlja dr. Dejan Verčič. V časopisni hiši Delo so ga nedavno gostili v podkastu Moč politike in ga predstavili kot »profesorja na Fakulteti za družbene vede (FDV) in komunikatorja«, »zanimivega sogovornika« in »svetovalca številnim politikom«.