Netanjahu v Gazi / »Nič nas ne bo ustavilo«

Izraelski premier je obiskal Gazo in svojim državljanom sporočil, da bodo nadaljevali do zmage

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes, tretji dan premirja s palestinskim oboroženim gibanjem Hamas, obiskal Gazo in svojim državljanom sporočil, da bodo nadaljevali do zmage. Gre za prvi obisk izraelskega predsednika vlade v tej sredozemski enklavi po umiku izraelskih sil iz Gaze leta 2005, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Na posnetku, ki ga je objavil Netanjahujev urad, je predsednik skrajno desne vlade v neprebojnem jopiču in s čelado na glavi povedal, da ima Izrael tri cilje: uničiti Hamas, vrniti vse talce, ki so jih 7. oktobra zajeli palestinski borci, in zagotoviti, da Gaza ne bo več predstavljala grožnje Izraelu.

"Nič nas ne bo ustavilo in prepričani smo, da imamo moč, voljo in odločenost, da dosežemo vse cilje vojne, in to bomo tudi storili."



Benjamin Netanjahu,

izraelski premier

"Nič nas ne bo ustavilo in prepričani smo, da imamo moč, voljo in odločenost, da dosežemo vse cilje vojne, in to bomo tudi storili," je povedal in državljanom Izraela sporočil, da bodo nadaljevali do zmage, poroča britanski BBC.

Izraelska vojska je 7. oktobra v odgovor na krvavi napad Hamasa in palestinskega Islamskega džihada na Izrael, sprožila silovito ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo ubitih skoraj 15.000 ljudi, med njimi več kot 6000 otrok.

HAMXxYa6YMs

MIzk3wEViMg