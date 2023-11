Hamas in Izrael pripravljena podaljšati premirje v Gazi

Hamas je sporočil, da bi premirje podaljšal v zameno za izpustitev dodatnih zapornikov iz izraelskih zaporov, Izrael pa je ponovil, da bi za vsakih deset izpuščenih talcev prekinitev ognja podaljšal za en dan

Shod za Palestino. Ljubljana, 19. oktober 2023

© Janez Zalaznik

Izrael in palestinsko gibanje Hamas sta izrazila pripravljenost podaljšati štiridnevno premirje na območju Gaze, ki se izteka. Hamas je v nedeljo sporočil, da bi premirje podaljšal v zameno za izpustitev dodatnih zapornikov iz izraelskih zaporov, Izrael pa je ponovil, da bi za vsakih deset izpuščenih talcev prekinitev ognja podaljšal za en dan.

Hamas je v nedeljo v okviru sporazuma o štiridnevni prekinitvi ognja izpustil tretjo skupino talcev, ki so jih njegovi borci zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra. V njej je bilo 14 Izraelcev in trije tajski državljani. Med njimi je 84-letna Izraelka, ki so jo po navedbah izraelske strani prepeljali v bolnišnico, kjer se bori za življenje. Med izpuščenimi talci je tudi štiriletna deklica z ameriškim državljanstvom, ki je v napadu Hamasa izgubila oba starša.

Od petka, ko je začelo veljati premirje, je islamistično gibanje izpustilo skupno 58 talcev. Izraelski uradniki menijo, da je v rokah skrajnežev v Gazi še vedno skoraj 180 ljudi.

Izrael je v nedeljo v zameno za talce izpustil še 39 palestinskih zapornikov, tako kot dan prej. Skupaj je Izrael iz svojih zaporov od petka izpustil 177 ljudi, večinoma žensk in najstnikov.

Izmenjava je del sporazuma o prekinitvi ognja, pri katerem je posredoval Katar in ki naj bi trajala do torka zjutraj. Obe strani sta sicer izrazili pripravljenost na podaljšanje premirja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po nedeljski izmenjavi talcev spomnil, da sporazum predvideva možnost podaljšanja v zameno za izpustitev še 10 talcev na dan, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem je poudaril, da bo Izrael po premirju nadaljeval operacije proti Hamasu s ciljem uničenja tega gibanja.

Hamas pa je v nedeljo pozno zvečer sporočil, da želi podaljšati štiridnevno prekinitev ognja tudi v upanju, da bo v zameno za talce zagotovil izpustitev dodatnih palestinskih zapornikov iz izraelskih zaporov. Gibanje bo sicer po napovedih danes izpustilo še deset talcev. Izrael v zameno za vsakega izpuščenega izraelskega talca iz svojih zaporov izpusti tri palestinske zapornike.

Po navedbah Katarja bi bilo možno podaljšanje za dodatnih šest dni. Britanski BBC poroča, da bo nekaterih informacijah pogovori o podaljšanju premirja že potekajo, v njih pa posredujeta Katar in Egipt. Neimenovani palestinski predstavnik je za BBC povedal, da bi lahko izpustili še od 20 do 40 izraelskih talcev.

V Gazi je premirje omogočilo dostavo nujno potrebne pomoči, a humanitarna kriza, ki jo je sprožilo večtedensko neusmiljeno izraelsko bombardiranje, se nadaljuje.

Na podaljšanje premirja upa tudi ameriški predsednik Joe Biden. Kot je dejal v nedeljo, bi to omogočilo osvoboditev še več talcev in zagotovitev več humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. Napovedal je, da bo v prizadevanjih za podaljšanje premirja še naprej sodeloval s Katarjem, Egiptom in Izraelom.

Podobno je ocenila tudi francoska zunanja ministrica Catherine Colonna. "Dobro, koristno in potrebno" bi bilo podaljšati prekinitev ognja, dokler ne bodo izpuščeni vsi talci, je Colonna v nedeljo povedala za televizijo BFM.

