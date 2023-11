»Rezultat pogajanj mora biti opustitev fosilnih goriv«

Letošnja podnebna konferenca ZN COP28 bo minila v znamenju prve opravljene globalne ocene stanja izvajanja pariškega sporazuma iz leta 2015

Rezultat letošnjih podnebnih pogajanj mora biti pravična in čim hitrejša opustitev vseh fosilnih goriv z jasno časovnico opustitve premoga in plina ter zaveze prepovedi vseh novih investicij v ta goriva, je pričakovanja glede končnega izida prihajajoče podnebne konference ZN COP28 strnila Lena Pence iz organizacije Greenpeace Slovenija.

Letošnji COP28 bo minil v znamenju prve opravljene globalne ocene stanja izvajanja pariškega sporazuma iz leta 2015, kar bo po besedah Pence prineslo streznitev. Za dosego cilja omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija, ki so se mu države zavezale s podpisom pariškega sporazuma, bi se po njenem morali do leta 2030 izpusti zmanjšati za 43 odstotkov, do leta 2035 pa za 60 odstotkov.

"Trenutne zaveze držav predstavljajo dvoodstotno zmanjšanja do leta 2030. Torej je med trenutnimi realnimi zavezami držav in tistimi, ki so nujne za dosego cilja 1,5 stopinje Celzija, še ogromno prostora za večjo ambicioznost," opozarja zagovornica iz Greenpeace Slovenija.

Da bi moral biti končni izid letošnjega podnebnega vrha usmerjen v čim hitrejšo opustitev vseh fosilnih goriv, vse bolj glasno in močno poziva civilna družba, prav tako pa tudi skupina držav G7, EU in tako imenovana Koalicija visokih ambicij, dodaja.

"Kljub temu, da se države podpisnice pariškega sporazuma svojih zavez ne držijo ravno ambiciozno, pa upanje še vedno ostaja," je prepričana Pence in kot primer izpostavlja vedno bolj ambiciozna politike EU ter pred kratkim sprejete izjave med Kitajsko in ZDA glede sodelovanja pri naslavljanju podnebne krize. Ta je po njenem pokazala podporo pozitivnim rezultatom pogajanj na področju energetike.

"Trenutne zaveze držav predstavljajo dvoodstotno zmanjšanja do leta 2030. Torej je med trenutnimi realnimi zavezami držav in tistimi, ki so nujne za dosego cilja 1,5 stopinje Celzija, še ogromno prostora za večjo ambicioznost."



Lena Pence,

Greenpeace Slovenija

Kot opozarja Pence, bo treba pri tem budno spremljati, da se ambicioznost podnebnih ciljev ne bo zanašala na nezanesljive tehnološke rešitve prihodnosti, kot je denimo zajemanje in shranjevanje ogljika. "Rezultat podnebnih pogajanj mora biti jasen in to je opustitev fosilnih goriv na pravičen način," je posvarila in dodala, da bodo morale v primeru pozitivnega rezultata pogajanj države pokazati dovolj lastne politične volje, da bodo sprejete zaveze tudi uresničile.

Ob tem je Pence spomnila tudi na pomembno vlogo, ki jo imajo pri vodenju in zagotavljanju ambicioznih rezultatov globalnih podnebnih pogajanj predsedstva držav gostiteljic. Da je letošnji predsedujoči podnebnemu vrhu direktor državne naftne družbe Združenih arabskih emiratov Adnoc Sultan Al Džaber, se ji zdi "zaskrbljujoče", hkrati pa to, kot je ocenila, pomeni, da bo predsedstvo pod drobnogledom javnosti kot še nikoli doslej.

"Pri takšnem navzkrižju interesov je potrebna dodatna pazljivost, predvsem kar se tiče lobiranja, in tega se vsi vpleteni v COP28 zelo zavedajo. Lahko bi celo rekli, da so zdaj, bolj kot kdajkoli prej, vse oči uprte v industrijo fosilnih goriv," je opozorila in poudarila, da se industriji fosilnih goriv ne bi smelo dovoliti spodkopavanja pogajanj in slabitve globalnega odziva na podnebne spremembe.

V luči tega je dejala, da bi morali predstavniki okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC) že zdavnaj vzpostaviti tako imenovan okvir odgovornosti (angl. accountability framework), vključno s politiko navzkrižja interesov in s tem končati erozijo javnega zaupanja v OZN.