Aretiranih skoraj 10.000 aktivistov

V Bangladešu množične aretacije pred splošnimi volitvami

Oblasti v Bangladešu so sprožile obsežno in nasilno zatiranje opozicijskih strank, da bi odstranile "konkurenco" pred splošnimi volitvami januarja prihodnje leto, je danes sporočila nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW), ki opozarja, da so oblasti aretirale skoraj 10.000 aktivistov.

Poleg več tisoč aretiranih, med katerimi so mnogi povezani z glavno opozicijsko Bangladeško nacionalistično stranko (BNP), se številni aktivisti soočajo tudi z obtožbami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah BNP je približno polovica od petih milijonov njihovih članov "preganjanih iz političnih razlogov", je sporočil HRW.

"Bangladeške oblasti izvajajo množične aretacije politične opozicije v očitnem poskusu, da bi zatrle opozicijo in odpravile konkurenco pred splošnimi volitvami," je v svojem poročilu zapisala organizacija s sedežem v New Yorku.

V Bangladešu, ki ima približno 170 milijonov prebivalcev, bodo 7. januarja splošne volitve, na katerih si premierka Šejk Hasina prizadeva za svoj četrti zaporedni mandat.

BNP in druge stranke so v preteklih mesecih organizirale množične proteste, na katerih so pozivale Hasino, naj se umakne z oblasti in prepusti volitve nevtralni vladi. Vlada je njihove zahteve označila za protiustavne.

BNP je v nedeljo zatrdila, da je bilo od oktobra aretiranih najmanj 16.625 njenih članov, tudi več voditeljev, med njimi tudi generalni sekretar BNP Mirza Fahrul Islam Alamgir.

HRW je tudi obsodil "nasilno avtokratsko represijo", med katero je bilo od množičnih protestov oktobra ubitih najmanj 16 ljudi, vključno z dvema policistoma, več kot 5500 ljudi je bilo ranjenih.

Policija sicer navaja podatek o najmanj šestih mrtvih v nasilju, ki je izbruhnilo ob protestih, zažganih pa naj bi bilo skoraj 290 vozil, še poroča AFP.

