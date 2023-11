Tanja Fajon / »To je odločilen trenutek«

Razmere v Gazi so grozljive, je poudarila ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, visoki predstavnik EU Josep Borrell pa je izpostavil, da ena grozota ne more upravičiti druge

Prekinitev ognja v Gazi je treba podaljšati, da bo postala vzdržna in dolgotrajna, hkrati pa si je treba prizadevati za politično rešitev, je danes ob začetku regionalnega foruma Unije za Sredozemlje v Barceloni dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Premirje naj bi se sicer izteklo v torek.

"Nič ne more upravičiti brutalnega napada gibanja Hamas na civiliste, ki se je zgodil 7. oktobra, vendar ena grozota ne more upravičiti druge," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Borrell. Ob tem je pozval k "politični rešitvi, s katero bi lahko enkrat za vselej prekinili krog nasilja".

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU je pozval Izrael, naj se izogne ponovni kolonizaciji Gaze, poroča britanski BBC. Menil je, da imajo Palestinci in Izraelci "enako in legitimno pravico do istega ozemlja", in da je vzpostavitev palestinske države na Zahodnem bregu, v vzhodnem Jeruzalemu in Gazi "najboljše zagotovilo za varnost in mir Izraela".

Regionalnega foruma zunanjih ministrov Unije za Sredozemlje v Barceloni se udeležuje tudi slovenska ministrica Tanja Fajon, ki je v objavi na omrežju X pozvala k premirju in izpustitvi vseh talcev. "To je odločilen trenutek. Razmere v Gazi so grozljive. Zaščititi moramo življenja civilistov. Zahtevamo prekinitev ognja in obsojamo kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Obsojamo teroristična dejanja Hamasa in pozivamo k izpustitvi vseh talcev. Vsi si želimo miru," je zapisala.

Ministri članic Unije za Sredozemlje se v Barceloni osredotočajo zlasti na humanitarne razmere v Gazi in pomoč prizadetemu prebivalstvu. Poleg 27 članic EU so del UzS še Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Mavretanija, Monako, Črna gora, Maroko, Severna Makedonija, Tunizija in Turčija. Libija ima status opazovalke, Sirija pa je trenutno suspendirana.

V Gazi je sicer po več kot 50 dneh spopadov med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas trenutno v veljavi štiridnevno začasno premirje, ki naj bi se izteklo v torek. Številni politiki po vsem svetu so pozvali k podaljšanju premirja, ki je omogočilo izmenjavo več deset izraelskih talcev in palestinskih zapornikov.

Izrael se sooča z vse večjim pritiskom, naj podaljša premirje, pri vzpostavitvi katerega so ključno posredovali Katar, ZDA in Egipt, poroča AFP. Izraelski voditelji so sicer zavrnili predloge o trajni prekinitvi ofenzive v Gazi, Hamas pa je nakazal pripravljenost za podaljšanje premirja za "dva do štiri dni".

Palestinsko gibanje Hamas je 7. oktobra izvedlo najhujši napad v zgodovini Izraela, v katerem je po navedbah izraelskih uradnikov umrlo 1200 ljudi, večinoma civilistov, zajeli so tudi okrog 240 talcev. V odgovor je Izrael začel vojaško kampanjo s ciljem uničenja Hamasa, v kateri je bilo po navedbah oblasti v Gazi doslej ubitih skoraj 15.000 ljudi, med njimi na tisoče otrok.

