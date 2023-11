Gibanje Svoboda / »Edina prava anketa javnega mnenja so volitve«

Sodeč po javnomnenjskih anketah podpora Golobi vladi in njegovi stranki Gibanje Svoboda pada že nekaj tednov

Robert Golob, premier in predsednik Gibanja Svoboda, na začetku svoje politične kariere

© Borut Krajnc

Ob strmoglavljenju podpore vladi in Gibanju Svoboda v zadnjih javnomnenjskih anketah je, kot kaže, v največji vladni stranki završalo. "Edina prava anketa javnega mnenja so volitve. O našem delu bodo leta 2026 sodile volivke in volivci," poudarjajo. Zagotavljajo še, da je njihov cilj delati za skupno dobro, ne pa za posamezne zasebne interese.

Podpora vladi in največji vladni stranki Gibanje Svoboda sicer pada že nekaj tednov. Zadnja raziskava Mediane za POP TV pa je pokazala, da vladi prvič doslej nasprotuje več kot polovica vprašanih. Na lestvici priljubljenosti politikov je največji padec zabeležil premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob, stranko pa glede na zadnjo meritev podpira 13,4 odstotka vprašanih (oktobra 18,6 odstotka).

V Svobodi so danes poudarili, da so na parlamentarnih volitvah lani dobili mandat za "vodenje vlade, ki je imela ključno nalogo vrnitev normalnosti v Sloveniji in odpravo krivic". Zaradi široke podpore na volitvah, ki jim je v DZ prinesla 41 poslanskih mandatov, se je koalicija zavezala tudi k izvedbi reform, ki se jih politika pred tem ni zmogla ali upala lotiti dve desetletji, tako obsežne spremembe pa terjajo svoj čas, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Ob tem so izpostavili več dosežkov Golobove vlade. Med drugim so navedli pomoč gospodarstvu, vodenje socialnega dialoga, uskladitev plač v javnem sektorju ter pomoč za oškodovane v poplavah, ki je do 20. novembra znašala 420 milijonov evrov. "Mnogi pozabljajo na zgodovinsko najvišji dvig minimalne plače, spreminjamo zdravstveni sistem, sprejeli smo prvi korak k ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, brezposelnost je nizka, usklajujemo socialne transferje," so navedli.

Slednjemu so sicer zeleno luč poslanci koalicije prižgali šele po zapletu ob glasovanju o opozicijskem dopolnilu k zakonu o izvrševanju proračuna. Vladni koaliciji je tako ob nemalo naporih pri usklajevanjih čez parlamentarno sito uspelo spraviti proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Ti po prepričanju Svobode "jasno kažejo našo zavezo izpolnjevati potrebe ljudi". Kot so dodali, posebno pozornost namenjajo ranljivim skupinam državljanov, mladim in starejšimi, razvojna sredstva pa namenjajo za zeleni prehod in blaženje energetske krize. Med dosežki so izpostavili tudi dvig povprečnin za občine.

Hkrati so spomnili, da danes mineva leto od referendumskega glasovanja o zakonih o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Učinki so po prepričanju Svobode znani, med drugim so navedli umik politike iz RTVS in ureditev dolgotrajne oskrbe.

"Vlada, ki jo vodi Gibanje Svoboda na čelu z Robertom Golobom, bo vedno delala za skupno dobro, za izboljšanje kakovosti življenja v Sloveniji, ne pa za posamezne zasebne interese tistih, ki si prizadevajo za privatizacijo javnih sistemov ali sledijo zgolj kratkoročnim partikularnim populističnim interesom," so sklenili.