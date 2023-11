Holokavst / »V nekem trenutku je bilo v Auschwitzu kar šest orkestrov«

V Londonu so predstavili glasbo, ki so jo ustvarili zaporniki Auschwitza med holokavstom

Koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau

V Londonu so v ponedeljek predstavili glasbo, ki so jo ustvarili zaporniki Auschwitza med holokavstom. Predstavili so štiri od več kot 200 skladb, ki jih je leta 2015 odkril dirigent in skladatelj Leo Geyer, ko je tistega leta obiskal nekdanje koncentracijsko taborišče po smrti britanskega zgodovinarja in strokovnjaka za holokavst Martina Gilberta.

Geyer je nekdanje nacistično koncentracijsko taborišče obiskal po tem, ko je dobil naročilo, da napiše glasbo v spomin na Gilberta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Geyer, ki ni Jud, je na Poljsko odpotoval, da bi dobil "občutek teže" Gilbertovega dela. Tam se je srečal z arhivarjem v spominskem centru in muzeju Auschwitz-Birkenau, ki je omenil, da imajo v taborišču ostanke zapisov glasbenih del, ki so jih igrali orkestri v taborišču.

"Vedel sem, da so bili v Auschwitzu orkestri in o tem sva se pogovarjala, ker me je kot glasbenika to zanimalo," je povedal Geyer v intervjuju za CNN. "Šele takrat je omenil rokopise v arhivu. Skoraj sem se zgrudil, ko mi je prvič povedal - nisem mogel verjeti, da je bilo kaj takega neopaženo skoraj 80 let."

"V nekem trenutku je bilo v Auschwitzu kar šest orkestrov," je pojasnil Geyer in dodal, da so jetniški orkestri obstajali v večini taborišč.

Leo Geyer,

dirigent in skladatelj

Na splošno so bili majhni in so imeli "bizarno mešanico instrumentov" glede na to, kar je bilo zapornikom na voljo. V njih ni bilo instrumentov, ki so osnova tradicionalnega orkestra, kot so pihala, zastopani pa so bili instrumenti, kot so harmonike in saksofoni.

Arhivar v muzeju in spominskem centru je Geyerja opozoril na ohranjene partiture. "Glasba je bila večinoma uničena, tako da je tisto, kar je ostalo, skoraj kot polomljena sestavljanka, le da jih je več in so vse pomešane skupaj," je povedal Geyer.

Geyer, ki opravlja doktorat iz glasbe in kompozicije na Univerzi v Oxfordu, je glasbo rekonstruiral in jo predstavil na koncertu ob 10. obletnici njegovega ansambla Constella Music. Glasba je po njegovih napovedih zvesta temu, kar so imeli na voljo zaporniki. Namenjena je osveščanju ter zbiranju sredstev za to, da bi lahko dokončali preostanek dela, da bi celoto ohranjenega lahko slišali ljudje po vsem svetu.

Kot še poročajo agencije, se Geyerjeva prizadevanja uresničujejo sredi svetovnega porasta antisemitizma, ki ga spodbuja vojna med Izraelom in Hamasom, ki se je začela prejšnji mesec.

