V Gazi za zdaj še vedno brez spopadov

Dogovor o premirju naj bi trajal do danes, a sta se vpleteni strani uspeli dogovoriti o podaljšanju prekinitve spopadov za dva dni

Na območju Gaze se danes nadaljuje izvajanje dogovora o prekinitvi spopadov med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Dogovor je v veljavo stopil v petek in naj bi prvotno trajal do danes, a sta se vpleteni strani v ponedeljek uspeli dogovoriti o podaljšanju prekinitve spopadov za dva dni.

Podaljšanje prekinitve ognja je sprva potrdilo katarsko zunanje ministrovo, kmalu zatem pa tudi gibanje Hamas, ki je dodalo, da bo prekinitev ognja potekala pod enakimi pogoji kot doslej. Kot je naznanil tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby, se je Hamas zavezal, da bo v naslednjih dveh dneh izpustil še 20 žensk in otrok.

Do podaljšanja sicer prihaja po pozivih številnih svetovnih politikov, ki menijo, da bi nadaljevanje prekinitve ognja omogočilo dobavo dodatne nujno potrebne pomoči v Gazo in izpustitev več talcev.

Tako Izrael kot Hamas sta sicer že pred tem izrazila pripravljenost na podaljšanje premirja, predvsem z željo po nadaljevanju izmenjave talcev, ki jih je v začetku oktobra zajel Hamas, in palestinskih zapornikov iz Izraela.

Od petka sta Izrael in Hamas izvedla tri izmenjave talcev in zapornikov. Skupno je Hamas izpustil 50 talcev, Izrael pa 150 Palestincev, večinoma žensk in najstnikov. Izraelski uradniki menijo, da je v rokah skrajnežev v Gazi še vedno okoli 180 ljudi.

