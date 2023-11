Kulturni žetoni kot nagrada za manjšo porabo ogljikovega dioksida

Na Dunaju poteka testna faza inovativnega digitalnega projekta, s katerim želijo ugotoviti, kako prebivalce spodbuditi k okolju prijaznejšemu ravnanju v vsakodnevnem življenju

Uporabniki bodo za manjšo porabo ogljikovega dioksida nagrajeni s kulturnimi žetoni

© www.lukasbeck.com

Na Dunaju poteka testna faza inovativnega digitalnega projekta, s katerim želijo ugotoviti, kako prebivalce spodbuditi k okolju prijaznejšemu ravnanju v vsakodnevnem življenju. Pri projektu kulturnega žetona stavijo na igrivo aplikacijo in okolju prijazno ravnanje nagrajujejo z brezplačnimi kulturnimi doživetji.

V avstrijski prestolnici poudarjajo, da se v pametnem mestu lepota povezuje z dobroto, tradicija z inovacijo in varstvo okolja z življenjskim slogom. To dokazujejo tudi z inovativno aplikacijo "kulturni žeton", s katero bodo uporabniki z nižjo porabo ogljikovega dioksida nagrajeni z ugodnejšimi kulturnimi doživetji. Gre za drugo fazo digitalnega raziskovalnega projekta, ki so ga prvotno zagnali leta 2020, a so ga morali zaradi pandemije predčasno prekiniti. Do februarja 2024 bo 2.000 sodelujočih zbiralo in unovčevalo kulturne žetone.

Aplikacija s pomočjo sledenja gibanja ("motion tracking") beleži opravljene razdalje in hitrosti. Pri tem razlikuje med posameznimi prevoznimi sredstvi. Uporabniki, ki namesto avta uporabijo kolo, javni promet ali gredo peš, zbirajo točke. Ob prihranku 20 kilogramov ogljikovega dioksida prejmejo kulturni žeton v obliki kode QR, ki ga lahko unovčijo kot vstopnico v eni izmed sodelujočih kulturnih ustanov. Pri projektu sodelujejo kino Gartenbau, gledališče Volkstheater, galeriji Kunsthalle Wien in Foto Arsenal Wien ter koncertna dvorana Konzerthaus Wien.

Vsi sodelujoči so razvrščeni v dve skupini, kontrolno in poskusno. Kontrolna skupina nima vpogleda v porabo ogljikovega dioksida in bo nagrajena šele ob doseženem zadanem cilju, medtem ko poskusna ves čas lahko spremlja svojo porabo. S primerjavo skupin želijo raziskovalci priti do dragocenih uvidov, kakšna spodbuda je učinkovitejša za promocijo okolju prijaznega ravnanja v prihodnje. Projekt poteka pod znanstvenim nadzorom Avstrijskega inštituta za tehnologijo (AIT), ki skrbi tudi za obdelavo zbranih podatkov.