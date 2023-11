Prepoved elektronskih cigaret za enkratno uporabo

V Avstraliji bo prva faza reform s področja elektronskih cigaret stopila v veljavo 1. januarja

Avstralija je danes predstavila načrt za prepoved uvoza elektronskih cigaret za enkratno uporabo od januarja dalje. Gre za prvega v vrsti ukrepov, s katerimi nameravajo omejiti kajenje elektronskih cigaret, poročajo tuje tiskovne agencije.

Avstralski minister za zdravje Mark Butler je danes dejal, da bo prva faza reform s področja elektronskih cigaret stopila v veljavo 1. januarja, novi ukrepi pa bodo sledili celo prihodnje leto. "Te reforme bodo zaščitile Avstralce, predvsem mlade, pred nevarnostmi vejpanja in odvisnosti od nikotina. Vsa (regionalna) avstralska zdravstvena ministrstva so se strinjala, da bodo implementirala nacionalno konsistenten in konkreten odgovor na vejpanje," je povedal.

Prepoved uvoza morajo sicer formalno še potrditi drugi pristojni organi.

Avstralska vlada želi popolnoma odpraviti rekreativno uporabo elektronskih cigaret. Poleg prepovedi uvoza bodo prepovedali še izdelavo in oglaševanje elektronskih cigaret za enkratno uporabo.

Kljub prepovedi nakupa ali uvoza elektronskih cigaret z nikotinom brez recepta od leta 2021, še naprej opažajo porast odvisnosti od nikotina. Butler je opozoril, da kajenje elektronskih cigaret ustvarja novo generacijo odvisnikov od nikotina. Oblasti nameravajo tako zaostriti smernice za izdajo recepta.

Dodatno od 1. marca med drugim ne bodo več dovolili osebnega uvoza elektronskih cigaret. Kasneje v letu pa bodo še omejili arome in zmanjšali količino dovoljene koncentracije nikotina.

Glede na najnovejše podatke v Avstraliji vejpa eden od sedmih najstnikov, starih od 14 do 17 let, in eden od petih mladih, starih od 18 do 24 let. Raziskave so pokazale, da je trikrat večja verjetnost, da bodo mladi, ki vejpajo, začeli kaditi tobak v primerjavi z mladimi, ki niso nikoli vejpali.

