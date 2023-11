Anketa / Večina vprašanih za nevtralnost Slovenije v izraelsko-palestinskem konfliktu

Zaupanje slovenskih državljanov v poročanje medijev na to temo je medtem, podobno kot v nekaterih drugih državah regije, relativno nizko

Shod za Palestino v Ljubljani 19. oktobra 2023

© Gašper Lešnik

Večina anketiranih državljanov Slovenije meni, da bi morala Slovenija v izraelsko-palestinskem konfliktu ostati nevtralna oziroma se vanj ne bi smela vmešavati, kažejo danes objavljeni podatki raziskave družbe Valicon. Zaupanje slovenskih državljanov v poročanje medijev na to temo je medtem, podobno kot v nekaterih drugih državah regije, relativno nizko.

41 odstotkov vprašanih meni, da bi moralo biti uradno stališče Slovenije do izraelsko-palestinskega konflikta nevtralno. Slaba petina oziroma 19 odstotkov jih je mnenja, da bi morala država podpreti Palestino, 17 odstotkov pa, da bi morala nastopati v vlogi mediatorja.

Odstotek manj ljudi (16 odstotkov) jih na to vprašanje ni znalo oziroma želelo odgovoriti, medtem ko le sedem odstotkov anketiranih meni, da bi morala Slovenija uradno podpreti Izrael.

Dobra polovica (55 odstotkov) vprašanih prebivalcev Slovenije je dejala, da spremlja dogajanje na območju Gaze v zadnjih tednih, kar je podobno kot na Hrvaškem (54 odstotkov) in v Srbiji (57 odstotkov). Bosna in Hercegovina je v tem izjema, saj tam dogajanje spremlja 74 odstotkov ljudi.

Na Hrvaškem in v Srbiji je delež vprašanih, ki menijo, da bi morala biti njihova država v konfliktu nevtralna, višji kot v Sloveniji. Na Hrvaškem to mnenje deli 55 odstotkov vprašanih, v Srbiji pa 54 odstotkov.

V BiH največ vprašanih (50 odstotkov) meni, da bi morala država uradno podpreti Palestino, medtem ko nevtralno stališče zagovarja 30 odstotkov ljudi. Najnižjo podporo Palestini je družba Valicon zabeležila na Hrvaškem, kjer je podpora Palestini le desetodstotna.

Stopnja zaupanja v poročanje medijev o tem konfliktu je v vseh štirih državah dokaj nizka. Tistih, ki poročanju medijev verjamejo, je na Hrvaškem 28 odstotkov, v Sloveniji 27 odstotkov, v Srbiji pa 23 odstotkov. V BiH medijem v tem kontekstu zaupa nekoliko več ljudi, in sicer 32 odstotkov.

Družba Valicon je raziskavo z imenom #Novanormalnost s pomočjo spletnega panela Jazvem.si izvedla med 17. in 25. novembrom. V njej so sodelovali posamezniki med 18 in 75 letom starosti.