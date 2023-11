Pahor / »Nejanšizem ni odgovor na potrebe naše države«

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je prepričan, da "nekatere sile na desni sredini bolj razumejo klic časa kot tiste na levi sredini". Kako se bosta Anže Logar in Janez Janša zmenila za sodelovanje ali nasprotovanje, pa je "eno od vprašanj, ki je temeljno za razvoj desne sredine v naslednjih letih", meni.

Pahor je v času Janševe vlade s predsednikom SDS dobro sodeloval. Velikokrat, ko so se državljankam in državljanom zaradi represivne oblasti dogajale krivice, je tudi molčal.

© Borut Krajnc

Nekdanji predsednik Borut Pahor je v pogovoru za oddajo Ob 8h na Radiu Slovenija opozoril, da so vse vlade do zdaj skozi čas izgubljale podporo, tudi njegova, vendar pa problem aktualne vlade ni, da te podpore ne bi imela v DZ, pač pa "da nima projektov, ki bi ta hip pomagali Sloveniji, da napreduje". Vlada je nekako trčila ob zid, meni.

Na vprašanja, ali lahko vlada Roberta Goloba še upraviči in si povrne zaupanje volivcev, je Pahor dejal, da ni nemogoče, je pa težko. "Če bi sedanja koalicija imela v predalu, tik pred tem, da pošlje v državni zbor nekaj reformnih projektov, ki bi pametno zaposlili javno razpravo, bi bilo to možno, bi bilo to celo verjetno," je dejal. To, kar se zdaj dogaja, niso smiselne razprave, je dodal.

Po njegovih besedah bi bilo "zdaj verjetno pošteno s strani predsednika vlade in koalicije, da se usedejo in zelo tovariško, če želite, ne samo politično, pomenijo, ali in koliko lahko še dajo Sloveniji, da smejo zbujati neko pričakovanje do njih".

Golob je po njegovem mnenju napačno ocenil, da je dovolj, da vlada z revanšizmom proti politiki bivšega premierja. "To ni dovolj, nejanšizem ni odgovor na potrebe naše države, potrebujemo neko konstruktivno politiko, ta vlada je pa ta hip še ni sposobna dostaviti," je bil kritičen.

Na vprašanje o tem, ali njegovo članstvo v SD ostaja zamrznjeno, je Pahor dejal, da "je to na nek način za vse nas najboljše".

Na aktivnosti Anžeta Logarja pa Pahor gleda s simpatijo. "Zato ker se mi zdi na nek način paradoksalno, da pravzaprav na nek način nekatere sile na desni sredini bolj razumejo klic časa kot tiste na levi sredini," je dejal. Ob tem je izpostavil Logarjevo razumevanje, da ima večina ljudi, tudi tisti, ki se s tabo ne strinjajo, rada spravljiv, spoštljiv in nearoganten jezik.

Če bo želel nagovoriti ljudi, da ga volijo kot stranko, pa bo moral povedati, zakaj naj ga volijo, za kateri program, katera so njegova temeljna stremljenja, v čem je drugačen od drugih, je opozoril Pahor. Kako se bosta Logar in predsednik SDS Janez Janša zmenila za sodelovanje ali nasprotovanje, pa je eno od vprašanj, ki je temeljno za razvoj desne sredine v naslednjih letih, meni.

Glede zapletov pri glasovanju v DZ pa je dejal, da bi moral biti državni zbor zelo previden z ugotovitvijo, da je šlo za tehnično napako, saj se mu lahko to v prihodnosti maščuje. "Kajti jutri se lahko dvigne nekdo in bo rekel tehnična napaka je na moji napravi." Kot predsednik državnega zbora v času prenove glasovalnega sistema v DZ je izpostavil, da je tisti, ki na koncu lahko izda licenčno mnenje o tem, da je šlo za napako, proizvajalec. "Dvomim, da bo proizvajalec priznal, da je šlo za tehnično napako, če bo temu tako, pa se lahko zgodijo potem v nadaljevanju postopka zlorabe," je posvaril.

"Mislim, da bi bilo pametneje z vidika vodenja državnega zbora, če bi rekli, da je verjetno šlo za človeško napako in se opravičili," meni Pahor.

Sicer pa ugotavlja, da v DZ "manjka tistih poslancev, ki veliko preberejo, ki se oglašajo, ki se tehtno oglašajo in ki se tehtno kregajo".

Na vprašanje o tem, ali njegovo članstvo v SD ostaja zamrznjeno, pa je dejal, da "je to na nek način za vse nas najboljše".