Fajon / »Enostransko priznanje Palestine ne bi zagotovilo varnosti«

Zunanja ministrica je poudarila, da ključni cilj ostaja zagotovitev varnosti tako Palestincem kot Izraelcem

Tanja Fajon se bo danes na sedežu ZN v New Yorku udeležila posebnega odprtega zasedanja Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu

© Uroš Abram

Enostransko priznanje Palestine v tem trenutku ne bi zagotovilo varnosti ljudem v regiji, je v torek v New Yorku pred današnjo udeležbo na zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Ključni cilj ostaja zagotovitev varnosti tako Palestincem kot Izraelcem, je poudarila.

Ministrica se bo danes na sedežu ZN v New Yorku udeležila posebnega odprtega zasedanja Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu. Govorila bo o svojih vtisih po nedavnem obisku v regiji, čakata jo tudi srečanji s kitajskim kolegom Wang Yijem in generalnim sekretarjem ZN Antoniom Guterresom, za katerega je ministrica dejala, da je doslej vodil dosledno in jasno politiko do Bližnjega vzhoda.

Na vprašanje, kdaj bo napočil čas za slovensko priznanje Palestine oziroma o zadržkih, ki to priznanje ovirajo, je ministrica odgovorila, da v tem času nobena država ne bo priznala Palestine.

Tanja Fajon,

zunanja ministrica

"Najprej moramo zagotoviti stalno premirje, ustaviti nasilje, vzpostaviti res močno palestinsko oblast in razmere, v katerih bo zagotovljena varnost za Izraelce in Palestince. Mislim, da so napori v tej smeri izjemno veliki, pogovarjamo se z arabskimi državami, z izraelskim zunanjim ministrom Elijem Koenom in ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom, da pridemo do rešitve dveh držav," je dejala.

Tako arabske kot druge države, s katerimi se je pogovarjala, verjamejo, da je zdaj pravi čas za iskanje rešitve dveh držav. Enostransko priznanje je sicer možno, a to ne bo zagotovilo varnosti v regiji, kar pa ostaja ključni cilj, je dodala.

Povedala je, da je Slovenija sicer med petimi ali šestimi državami članicami EU, ki intenzivno delajo na priznanju Palestine, vendar je trenutno najbolj pomembno doseči trajno prekinitev ognja, vzpostaviti močno palestinsko upravo in zagotoviti varnost.

Slovenija od 1. oktobra deluje kot opazovalka v Varnostnem svetu ZN, članica bo za dve leti postala v začetku prihodnjega leta.