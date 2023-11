»Izjemno hiter razvoj umetne inteligence začenja vplivati na naše vsakdanje življenje«

Slovenski raziskovalci v Washingtonu o dosežkih umetne inteligence, njenih prednostih in nevarnostih

Slovenski raziskovalci so na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu na simpoziju v torek govorili o dosežkih umetne inteligence, njenih prednostih in nevarnostih. Izpostavili so tudi izjemne prispevke slovenskih raziskovalcev v ZDA.

"Izjemno hiter razvoj umetne inteligence in drugih prelomnih tehnologij revolucionira znanstveno raziskovanje in začenja vplivati na naše vsakdanje življenje. Prinaša veliko koristi in priložnosti, vendar predstavlja določena tveganja," je dejal veleposlanik Iztok Mirošič na dogodku, ki je potekal v sodelovanju z vladnim uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu ter inštitutom ASEF.

Prepričan je, da je transatlantsko sodelovanje ključno za upravljanje področja umetne inteligence. "Regulacija umetne inteligence ima strateški pomen, ki zajema iskanje ravnovesja med inovacijo in obvladovanjem tveganja," je dodal veleposlanik.

Simpozij je v videonagovoru pozdravila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je izrazila iskreno hvaležnost za predanost vsem slovenskim raziskovalcem, ki so se zbrali v Washingtonu. "Prepričana sem, da pridobljeno znanje in izkušnje, ne bodo koristile le ZDA, ampak tudi naši ljubljeni Sloveniji," je dejala.

"Postavljamo temelje za umetno inteligenco, da bi izboljšali razumevanje medicine in načrtovanja zdravil, sčasoma omogočili umetni inteligenci, da sama uvaja inovacije in avtonomno pridobiva znanje. Umetno inteligenco uporabljamo za pomoč pri razvoju novih vrst terapij, tako da pacient dobi pravo zdravljenje ob pravem času in da so učinki dosledni od osebe do osebe in z rezultati v laboratoriju."



Marinka Žitnik,

direktorica Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF

Minister za Slovence po svetu in v zamejstvu Matej Arčon pa je prav tako v videonagovoru dejal, da je moč v znanju, mladi pa so tisti, ki premorejo ideje, kreativnost in potencial za oblikovanje boljšega sveta.

Na simpoziju je sodelovala docentka na univerzi Harvard in direktorica Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF Marinka Žitnik, ki je govorila o tem, kako lahko generativna umetna inteligenca zagotovi vpoglede, ki morda ne bi bili mogoči samo s tradicionalnimi metodami.

"Postavljamo temelje za umetno inteligenco, da bi izboljšali razumevanje medicine in načrtovanja zdravil, sčasoma omogočili umetni inteligenci, da sama uvaja inovacije in avtonomno pridobiva znanje. Umetno inteligenco uporabljamo za pomoč pri razvoju novih vrst terapij, tako da pacient dobi pravo zdravljenje ob pravem času in da so učinki dosledni od osebe do osebe in z rezultati v laboratoriju," je med drugim dejala Žitnik.

Kirurg z univerze Chicago Luka Počivavšek je govoril o inovativnih načinih zdravljenja, Andrej Prša z univerze Villanova pa je razpravljal o premagovanju računalniških ozkih grl v astrofiziki z umetno inteligenco. Izredna profesorica državne univerze Iowe Alenka Poplin je predstavila, kako lahko umetna inteligenca preseže zgolj zabavne igre in vpliva na izkušnjo igralcev, Jernej Barbič z univerze Južne Kalifornije je medtem prikazal, kako lahko umetna inteligenca hitro ustvari digitalne ljudi v metaverzumu. Profesorica prava na univerzi Georgetown Urška Velikonja pa je govorila o tem, kako generativna umetna inteligenca spreminja pravno izobraževanje in prakso.