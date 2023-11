»Nimamo druge izbire, kot da uničimo Hamas«

Izrael bo po izteku premirja nadaljeval vojaško kampanjo na območju Gaze s ciljem uničenja palestinskega gibanja Hamas

Izrael bo po izteku premirja nadaljeval vojaško kampanjo na območju Gaze s ciljem uničenja palestinskega gibanja Hamas, je v pogovoru za nemško televizijo Welt TV, objavljenem v torek, ponovil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je medtem zagrozil z razpadom vlade, če se vojna ne bo nadaljevala.

Po besedah Netanjahuja je dogovor Izraela s Hamasom predvideval, da bo gibanje najprej izpustilo ženske, otroke in tujce, ki jih je zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra. "Ko se bo to zgodilo, bomo nadaljevali boj," je poudaril vodja skrajno desne izraelske vlade.

"Nimamo druge izbire, kot da uničimo Hamas," je ocenil v luči 1200 smrti, ki jih je Hamas povzročil med napadom. Ob tem je zagotovil, da bodo poskušale izraelske sile po najboljših močeh obvarovati civiliste v Gazi, kjer je zaradi izraelskega obstreljevanja doslej življenje izgubilo že skoraj 15.000 ljudi, okoli 36.000 pa je bilo ranjenih.

Izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir pa je v torek zagrozil z razpadom vlade, če Izrael po izteku premirja, ki je v torek trajal peti dan, ne bo nadaljeval vojne proti Hamasu. "Prekinitev vojne je razpad vlade," je dejal v izjavi.

Njegova nacionalistična stranka Ocma Jehudit, kar v prevodu pomeni Judovska moč, ima v izraelskem knesetu šest sedežev, v vladi pa tri ministre, zaradi česar gre pričakovati, da bi tudi ob njenem morebitnem izstopu iz koalicije ta to preživela, na svoji spletni strani poroča časnik Times of Israel.

Ben Gvir in druga dva ministra Judovske moči so bili sicer edini ministri v vladi, ki so nasprotovali sporazumu s Hamasom, v okviru katerega je gibanje v zadnjih petih dneh izpustilo 81 talcev, Izrael pa je v zameno osvobodil 180 palestinskih zapornikov.

V Katarju medtem danes potekajo intenzivna pogajanja o morebitnem podaljšanju začasne prekinitve ognja v Gazi, kar bi omogočilo dodatno stekanje pomoči v enklavo ter nadaljnje izmenjave talcev in zapornikov.

bOrNXdFCXGk

_iPoNTxNn0U