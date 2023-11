Pri oddajanju Grimsove vile domnevna neskladja z občinskimi predpisi

Poslanec SDS Branko Grims turistom oddaja celotno vilo, čeprav bi jo po predpisih lahko največ polovico. Blejska občina je zadevo predala medobčinskemu inšpektoratu.

Branko Grims

© Uroš Abram

V medijih so se v teh dneh pojavile informacije, da naj oddajanje blejske vile poslanca SDS Branka Grimsa ne bi bilo v skladu z občinski prostorskimi akti. Kot je poročal portal Necenzurirano, Grims turistom oddaja celotno vilo, čeprav bi jo po predpisih lahko največ polovico. Blejska občina je zadevo predala medobčinskemu inšpektoratu.

Portal Necenzurirano je že konec oktobra poročal, da je Grims pred slabim desetletjem na Bledu kupil trinadstropno vilo, ki jo je v celoti prenovil in preuredil v apartmajski objekt. Tega njegova soproga, ki ima status samostojne podjetnice, oddaja v turistične namene. Zakon o poslancih določa, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije.

Grims je zanikal očitane nepravilnosti. Pojasnil je, da je hiša družinska in se bodo vanjo preselili ob ustreznem času. Hkrati je poudaril, da je v zvezi z lastništvom vse prijavljeno v skladu z zakonom, da so redno plačani davki in poravnane vse zakonske obveznosti. Portal Necezurirano pa je nadalje poročal, da Grims državnim organom ni sporočil točnih podatkov o velikosti in dejanski rabi omenjene nepremičnine.

Ta ponedeljek je Necenzurirano objavil tudi, da so pri oddajanju vile kršeni občinski predpisi. V turistične namene se lahko namreč oddaja največ do 50-odstotkov površine objektov, ki so registrirani kot stanovanjski, Grims oziroma njegova soproga pa po podatkih portala oddajata celotno vilo, v kateri je sedem apartmajev.

Blejski župan Anton Mežan je za STA povedal, da konkretno zadevo težko komentira, saj je sam ni podrobno pregledal. "Če to, kar je bilo predstavljeno v medijih, drži, pa lahko domnevam, da predpisani 50-odstotni delež v tem primeru ni bil spoštovan," je dejal.

Pojasnil je, da je občina zadevo predala medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, ki vsak tovrstni primer preuči in oceni, ali je sam pristojen za ukrepanje, ali pa zadevo posreduje pristojnim organom.

Andrej Pohar iz odvetniške pisarne Čeferin je za POP TV povedal, da se v primeru kršitev lahko izreče tako prepoved obratovanja kot globa. Za samostojne podjetnike oziroma pravne osebe so za posamezen prekršek predpisane globe med 1200 in 40.000 evri, za odgovorno osebo pa od 400 do 2000 evrov.

Kot je poročal POP TV, se z oddajanjem Grimsove vile sicer še vedno ukvarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je pred mesecem dni uvedla predhodni preizkus.

Grims se na nove očitke o domnevnih nepravilnostih zaenkrat ni odzval.

Blejski župan je pojasnil, je takšnih kršitev prostorskih aktov na Bledu precej. "Ravno v tem času smo se s kršitelji začeli bolj intenzivno ukvarjati, in sicer v prvi fazi s tistimi, ki svoje nepremičnine oglašujejo in oddajajo kot hostle, čeprav to niso in niti ne bi smeli biti, saj jih prostorski akti na tistih območjih ne omogočajo," je dejal Mežan.

Kot je napovedal, bodo v prihodnje verjetno šli tudi v kontrole spoštovanja ostalih odločb občinskega prostorskega načrta, tudi glede oddajanja največ polovice posamezne stanovanjske nepremičnine v turistične namene. "Vsega naenkrat ne moremo, začeli pa smo tam, kjer je problematika največja, torej pri hostlih," je povedal in pojasnil, da imajo prav zaradi gostov v teh nepremičninah pogosto težave z javnim redom in mirom.

V teh dneh se je župan posamično sestal z lastniki oziroma upravljavci omenjenih nepremičnin. "Vsakega posebej smo seznanili s tem, da vemo, kaj počne in mu ponudili možnost, da mu pomagamo pri preusmeritvi na pravo pot, da uskladi svojo dejavnost s predpisi," je povedal Mežan. Zaveda se, da imajo mnogi že rezervacije za prihodnje leto, zato računa, da bi do dejanskega izboljšanja razmer prišlo v letu 2025.