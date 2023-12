Kdo verjame naftnemu direktorju?

Bližnjo podnebno konferenco OZN vodi nihče drug kot direktor naftnega koncerna, ki zbuja veliko – in upravičeno – nezaupanje. Kako se je to sploh lahko zgodilo?

Protest okoljevarstvenikov proti dvojni vlogi sultana Al Džaberja v Londonu

Sultan Al Džaber obožuje takšne nastope. Več kot dva tisoč ljudi se je gnetlo v konferenčni dvorani največjega energetskega sejma na svetu v Abu Dabiju, katerega organizator je bila Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Moški v belih, do tal dolgih dišdašah so sedeli poleg nekaj žensk, odetih v črne abaje. Med udeležence so se v svojih temnih oblekah pomešali še najvišji predstavniki naftnih multinacionalnih družb, kot so BP, Shell in Eni. Ko je nastopil direktor ADNOC Al Džaber v svojih oblačilih zlate barve s podpredsednikom Združenih arabskih emiratov ob boku, so se oboji, Arabci in Zahodnjaki, kot na ukaz dvignili in zaploskali.